Week end a Latina e provincia: cosa fare a Pasqua e Pasquetta

È arrivato finalmente il week end di Pasqua c’è chi ne approfitterà per passare qualche giorno fuori, o stare insieme a parenti e amici, chi preferisce andare al ristorante per il pranzo della festa e chi invece aspetta la Pasquetta per le tradizionali gite fuori porta, escursioni e visite guidate alla scoperta del nostro bel territorio. Come sempre c’è l’imbarazzo della scelta, se non avete già dei programmi, ecco qualche suggerimento per voi.

Venerdì Santo

La Pasqua è una festività che porta con sé una serie di appuntamenti religiosi che si legano profondamente all’aspetto storico, culturale e scenografico dell’evento e che nella provincia pontina vantano una lunghissima tradizione amata e apprezzata in tutto il mondo come la Sacra Rappresentazione della Passione di Sezze e la Passione di Cristo di Maenza. Altre città della provincia celebrano la Via Crucis di Cristo con altrettante rappresentazioni, forse con meno storia alle spalle, ma altrettanto sentite dalla cittadinanza e curate nei minimi particolari come succede per la Passione di Cristo di Cisterna e i Quadri della Passione di Formia.

Eventi del fine settimana

In occasione del fine settimana di Pasqua è in programma a Sermoneta l’apertura del Castello Caetani e una serie di visite guidate da sabato a Pasquetta, in questi giorni si potrà visitare anche lo splendido Giardino di Ninfa. A Latina invece si terrà il Mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi, mentre sempre nella giornata di sabato si terrà l’ultimo appuntamento di marzo delle iniziative organizzate per conoscere meglio la Via Francigena in terra pontina e le bellezze che la circondano.

Pasquetta pontina

Ricca di appuntamenti anche la giornata di Pasquetta: a Cisterna si balla all’aperto con il dj set Teknodrome vs Demolition. Apertura straordinaria nel giorno festivo anche del Giardino della Landriana, mentre per chi vorrà smaltire il pranzo di Pasqua c’è in programma un’escursione sulla Semprevisa.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, anche durante le feste nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.