Miele: “Centrodestra protagonista di una nuova stagione di Governo a Latina e nel Lazio”

“Da Latina arriva un messaggio chiaro in vista delle prossime elezioni regionali e comunali. Il centrodestra deve essere protagonista di una nuova stagione di governo nel Lazio e nel capoluogo pontino”: queste le parole della parlamentare pontina neo eletta alla Camera nelle fila della Lega Giovanna Miele. Una riflessione che la deputata fa sulla base del risultato delle ultime elezioni politiche del 25 settembre e a pochi giorni dalla caduta dell’Amministrazione Coletta dopo le dimissioni di 20 consiglieri.

“Qui a Latina con la sfiducia a Coletta si è posto fine dopo un anno ad un'Amministrazione includente, frutto della mancanza dei numeri in Consiglio comunale e figlia di un accordo tra forze eterogenee, lo stesso tipo di maggioranza immobile fatta di compromessi che finora ha sostenuto Nicola Zingaretti alla Pisana paralizzando di fatto la Regione Lazio. Ora però da Latina, da Frosinone e dalle altre province laziali arriva forte e chiara la richiesta di voltare pagina.

A Latina - aggiunge Miele - il centrodestra ha dato una grande prova di coerenza proprio nell'evitare di ripetere l'esperienza di un un'Amministrazione come quella regionale che, frutto di accordi e compromessi per tenere insieme una maggioranza inesistente, ha arrecato danni enormi al territorio. Pensiamo ad esempio qui in provincia a tutte le opere strategiche rimaste nel limbo a causa dei veti e dei ricatti da parte di alcune forze politiche interne alla coalizione di governo o ancora alla gestione dei rifiuti sempre figlia dell'emergenza e della mancanza di programmazione. Oppure alla disastrosa situazione della sanità regionale”.

“Dunque, come successo a Latina auspichiamo che anche in Regione la politica dimostri coerenza, facendo prevalere l'interesse dei cittadini. La coerenza che auspichiamo è quella che ieri avrebbe dovuto far desistere Zingaretti dall'avventurarsi in una amministrazione senza linearità di intenti: quella che oggi, invece, dovrebbe indurlo a dare il prima possibile le dimissioni perché il Lazio e le sue provincie hanno bisogno di voltare pagina al più presto” conclude la deputata pontina della Lega.