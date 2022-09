Elezioni politiche: Fratelli d’Italia si prende Latina, Meloni ribalta gli equilibri nel centrodestra

Si stravolge completamente il quadro nella città di Latina dopo le politiche del 25 settembre. Vince, anzi stravince, il centrodestra sull’onda di quello che è stato il risultato a livello nazionale; è Fratelli d’Italia a fare la voce grossa con il partito di Giorgia Meloni che supera nettamente gli altri della coalizione, ribaltando completamente gli equilibri rispetto alle consultazioni di cinque anni fa. Il Movimento 5 Stelle più che dimezza i voti dal 2018 ad oggi ma insidia il Pd che resta, anche se a fatica, il secondo partito. Intorno al 7% il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Giorgia Meloni leader incontrastata

Il centrodestra trionfa nel capoluogo superando il 53% sia alla Camera che al Senato. Un trionfo che si conferma su tutto il territorio provinciale: la coalizione conquista praticamente tutti i comuni con la compagine di centrosinistra che non arriva praticamente mai al 20%. Come detto è Giorgia Meloni la vera vincitrice di queste elezioni anche a Latina. Fratelli d’Italia nel capoluogo conquista il 33,69% alla Camera quadruplicando i consensi rispetto all’8% circa di cinque anni fa. E al Senato la percentuale supera anche il 34%. Sono più di 20mila i voti in entrambi i rami del Parlamento (nel 2018 erano stati circa 5mila). Una dato che come detto ribalta i rapporti di forza all’interno della coalizione a Latina, città che vive un momento delicato dopo le elezioni comunali del 4 settembre nelle 22 sezioni che hanno confermato Damiano Coletta sindco ma con una coalzione di centrodestra maggioranza in Consiglio comunale e pronta a sfiduciarlo. Cinque anni fa era stato Matteo Salvini con la sua Lega a conquistare il capoluogo premiato dal 18% delle preferenze: perde molti dei consensi il leader del Carroccio che alla Camera dopo il voto del 25 settembre deve accontentarsi del 10,87%; percentuale che scende al 9,75% al Senato dove è insidiato da Forza Italia che si attesta intorno al 9% (raggiunge il 9,11% al Senato e l’8.88% alla Camera) quasi dimezzando i voti in cinque anni: nel 2018 FI sfiorò quasi il 14%.

Il Pd non sfonda

Vero sconfitto di questa tornata elettorale, insieme alla Lega di Salvini, il Pd a livello locale non sfonda neanche a Latina. Percentuali e voti si discostano di poco dal risultato di cinque anni fa e anche se si conferma il secondo partito in città i risultati non sono certo incoraggianti, soprattutto se alle spalle incombe la presenza del Movimento 5 Stelle. Sia alla Camera che al Senato il Partito Democratico si attesta intorno al 14% con circa 8mila voti bissando praticamente l’esito del voto di cinque anni fa. L’intera coalizione del centrosinistra, composta anche da Sinistra Italiana - Verdi, + Europa di Emma Bonino e Impegno Civico di Luigi Di Maio, a Latina supera il 21% alla Camera, un punto percentuale in più del risultato ottenuto invece al Senato.

Movimento 5 Stelle terzo partito

Abbandonati da Di Maio e dopo quattro anni difficili al Governo, i grillini perdono inevitabilmente terreno rispetto alle elezioni del 2018 ma restano comunque il terzo partito in città. Il Movimento 5 Stelle sfiora il 14% sia alla Camera che al Senato con un terzo dei voti rispetto alle scorse politiche quando aveva dominato incontrastato le elezioni superando il 35% dei consensi alla Camera e il 34% al Senato. Altri tempi quelli, ma comunque i grillini tengono botta in un territorio come quello di Latina dove difficilmente alle elezioni locali riescono a portare a casa il risultato.

Il Terzo Polo si ferma al 7%

Impossibile fare un confronto con le passate consultazioni per il Terzo Polo composto da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi che alle scorse elezioni correvano tra le fila del Pd. A livello locale l’alleanza ricalca la percentuale fatta registrare a livello nazionale superando il 7% delle preferenze sia alla Camera che al Senato.

Due senatori pontini

Al momento secondo i dati (non ancora definiti ma mancano poche sezioni) sono due i pontini eletti in Senato. Si tratta di Claudio Durigon della Lega che è stato il più votato nel collegio uninominale U01Viterbo e Claudio Fazzone di Forza Italia che ha battuto tutti i suoi avversari nel collegio U06 Latina.