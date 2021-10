Elezioni amministrative 2021, secondo giorno di voto nei 12 comuni pontini. Gli aggiornamenti

Dopo la prima giornata di voto, alle 7 di oggi, lunedì 4 ottobre, sono stati nuovamente aperti i seggi per le elezioni amministrative nei 12 comuni della provincia pontina che sono chiamati alle urne. Seggi che resteranno aperti fino alle 15, poi al termine delle operazioni di votazione, e le verifiche, inizieranno quelle dello scrutinio.

Nella provincia pontina sono tornati alle urne i cittadini di Castelfote, Cisterna, Formia, Itri, Latina, Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sezze e Sperlonga.

Già al termine di questo primo turno, quindi, si conoscerà il nome del sindaco e la composizione del Consiglio comunale dei 7 centri con meno di 15mila abitanti (Castelforte, Itri, Norma, Pontinia Priverno, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga); per gli altri cinque (Cisterna, Formia, Latina, Minturno e Sezze) che hanno più di 15mila abitanti nel caso in cui nessuno dei candidati primo cittadino dovesse ottenere la maggioranza delle preferenze si andrà al ballottaggio il 17 e 18 ottobre.

Affluenza al voto

La prima giornata si è conclusa con un’affluenza in provincia del 48,3; il dato più alto quello registrato a Norma, quello più basso a nella città capoluogo, Latina. Oggi alle 15 il Ministero dell’Interno diffonderà il dato definitivo al termine anche della seconda giornata di voto.

AFFLUENZA ALLE 23 DI IERI: TUTTI I DATI

Nei 12 comuni al voto sono chiamati alle urne 252.267 elettori (secondo l’ultimo dato fornito dalla Prefettura di Latina riassunto nella tabella in basso) e 270 sono in totale le sezioni allestite. Il comuni più grande è Latina con 106.808 aventi diritto al voto, il più piccolo Roccasecca dei Volsci con 890 elettori.

Elezioni 2021 a Latina: 9 candidati sindaco in corsa

Occhi puntati in questa tornata elettorale su Latina. Sono 9 i candidati sindaco in corsa nel capoluogo (in ordine alfabetico): Andrea Ambrosetti (Partito Comunista Italiano), Gianluca Bono (Movimento 5 Stelle), Antonio Bottoni (Siamo Latina, Fiamma Tricolore e la lista Legalità e Sicurezza), il primo cittadino uscente Damiano Coletta (Lbc, Per Latina 2032, Riguarda Latina, Pd - Psi), Giuseppe Antonio Mancino (Sinistra Italiana), Annalisa Muzio (Fare Latina, Partito Liberale Europeo), Sergio Sciaudone (Solidarietà Sociale), Vincenzo Zaccheo (Latina nel Cuore, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo, Vola Latina), Nicoletta Zuliani (Lista Nicoletta Zuliani Sindaco).

Le misure anti-Covid 19

Queste sono le seconde elezioni in tempo di pandemia; per questo sono state disposte precise misure per garantire che tutte le operazioni di votazioni avvengano in piena sicurezza. Il protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è stato approvato alla fine di agosto dai ministri dell'Interno Luciana Lamorgese e della Salute Roberto Speranza. Ricordiamo che per votare serve la carta di identità e la tessera elettorale, non il green pass.

“Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno. Al momento dell'accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio”. Inoltre, per queste elezioni amministrative l’elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell’urna.

Nel corso delle operazioni di voto, si legge ancora nel protocollo, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. È necessario inoltre rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.