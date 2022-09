Dopo quattro giorni terminano i lavori della commissione elettorale: Coletta sarà proclamato sindaco

Dopo 4 giorni dalle elezioni nelle 22 sezioni di Latina in cui era stato annullato il voto del primo turno, arriva la proclamazione degli eletti. Operazioni lunghissime quelle della commissione elettorale, il cui lavoro di conteggio e validazione dei verbali di voto si è prolungato ben oltre i termini anche a causa dei dubbi sollevati da una nuova istanza della lista Latina nel Cuore che chiedeva di ripetere anche il ballottaggio. Sono seguite, evidentemente, consultazioni e pareri del ministero e della prefettura per questa elezione che, di fatto, non ha precedenti.

Ora però arriva finalmente una certezza per i cittadini: il ballottaggio è ritenuto valido, Damiano Coletta è il sindaco di Latina e sarà proclamato ufficialmente questo pomeriggio alle 18 nell'aula consiliare del palazzo comunale. Dopo la proclamazione il primo cittadino incontrerà il commissario Carmine Valente, che ha guidato l'amministrazione dopo la sentenza del Tar, e poi incontrerà la stampa.

L'amministrazione però comincia non certo sotto i milgiori auspici, dal momento che i partiti della coalizione guidata da Vincenzo Zaccheo hanno già annunciato nei giorni scorsi la sfiducia.

"Dopo tante fantasie, mistificazioni e falsità che in questi giorni sono state diffuse ad arte per destabilizzare i cittadini, per fortuna ci sono le Istituzioni che garantiscono il funzionamento corretto della democrazia e che hanno tenuto la barra dritta in mezzo a questa tempesta di approssimazioni - ha commentato Coletta attraverso il suo profilo Facebook - È arrivato il momento di concentrarci sulle difficoltà che ci aspettano, sulle occasioni che dobbiamo cogliere, sulle opportunità che dobbiamo costruire. C’è un bilancio che ci aiuta, c’è il Pnrr che ci regala opportunità se rispettiamo le scadenze. È arrivato il momento della responsabilità, per tutte le forze politiche cittadine che vogliono dare un indirizzo chiaro e condiviso al futuro di Latina. Se c’è stato un momento delle divisioni, adesso è arrivato il momento dell’unità e della collaborazione".