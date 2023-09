Le notizie più importanti di oggi 27 settembre 2023 a Latina e in provincia

Un riepilogo della giornata di oggi, mercoledì 27 settembre, attraverso le notizie e i fatti più importanti accaduti a Latina e nel resto della provincia pontina.

- Sotto chiave società, rapporti finanziari, fabbricati, veicoli. Un patrimonio da 50 milioni di euro dell'imprenditore Luciano Iannotta, ora oggetto di un provvedimento di confisca eseguito questa mattina dalla polizia di Stato, attraverso il Servizio centrale anticrimine e la Divisione anticrimine della questura di Latina. L'imprenditore pontino, ex assessore di Sonnino ed ex presidente della Confartigianato di Latina, era stato arrestato nel 2020 nell'operazione Dirty Glass (qui la notizia completa).

- Una notizia di giudiziaria: la sentenza del processo per il decesso di Arianna Briasco, la 16enne di Latina morta per overdose nel 2015: 8 anni di reclusione per Lorenzo Rossi e 7 anni per Davide Calenzo, i due pusher considerati responsabile di averle venduto le dosi di eroina (leggi qui la notizia).

- Ancora un'aggressione alle autolinee di Latina. Vittima uno studente che era appena uscito da scuola ed era in attesa dell'autobus. Due coetanei, entrambi minorenni, lo hanno avvicinato, picchiato e rapinato di un bracciale e di una collanina. I carabinieri hanno chiuso il cerchio e denunciato entrambi in stato di libertà.

- Due i casi di maltrattamenti in famiglia e violenza contro le donne. Una notizia arriva da Priverno, dove i carabinieri hanno arrestato un 48enne che, dopo aver picchiato moglie e figlia, stava cercando di dare fuoco alle loro auto dopo averle cosparse di benzina. A Cisterna invece la polizia ha denunciato e allontanato un 56enne che picchiava e minacciava la ex moglie impugnando un coltello: “Ti ammazzo, se non stai zitta ti ritrovi in una bara”

- Cronaca anche dal comune di Cori, dove i militari della stazione locale hanno denunciato due uomini per minaccia aggravata dall'uso di un'arma. I due avevano minacciato una persona tirando fuori una pistola in un locale (qui la notizia).

- Il giorno del test è arrivato: oggi 27 settembre alle 12 in punto tanti telefoni hanno emesso un suono particolare e si è svolta la prova generale di IT-alert, che ha come obiettivo quello di dare informazioni tempestive in caso di gravi emergenze che vedono mobilitata la Protezione Civile. Il test era stato abbondamente annunciato ma in tanti sono stati colti di sorpresa. Curiose le reazioni dei cittadini e i tanti meme che hanno circolato rapidamente sui social.