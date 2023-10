Le notizie più importanti di oggi 6 ottobre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo insieme la giornata di oggi, venerdì 6 ottobre, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti che hanno riguardato Latina e la provincia pontina.

- E’ stato condannato a 5 anni e 4 mesi per omicidio stradale l’uomo che il 2 ottobre del 2021 in via dei Rutuli ad Aprilia mentre era alla guida della sua auto si è scontrato con una moto che proveniva dalla direzione opposta provocando la morte di Stefano Moresco. Oggi la sentenza nell’ambito del processo che si è svolto con rito abbreviato.

- Controlli mirati sulla sicurezza alimentare e dei consumatori sono stati effettuati dai carabinieri del Nas insieme al personale del servizio veterinario della Asl pontina nei mercati settimanali nel sud pontino. Diverse irregolarità sono state riscontrate tra le attività di Terracina e Fondi con il sequestro e la distruzione di quai 300 chili di alimenti tra molluschi, salumi e formaggi.

- Quattro aziende della provincia pontina sospese per lavoro nero: è il risultato di nuovi controlli per il contrasto allo sfruttamento del lavoro. Nell’ambito del progetto "Alt Caporalato 2", l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina ha coordinato infatti una task force nelle campagne pontine: durante i controlli sono state verificate 163 posizioni lavorative, di cui 84 relative a lavoratori extracomunitari.

- Agostino Marcheselli è il nuovo direttore generale del Comune di Latina. Una nomina che è stata ufficializzata questa mattina dalla sindaca Matilde Celentano e destinata a far discutere. “Cronaca di un abuso annunciato” ha commentato infatti l’opposizione a poche ore dall’annuncio. Sempre in piazza del Popolo, intanto, continua a tenere banco anche il caso asili nido che ha travolto l’assessora all’Istruzione Francesca Tesone.

- Prima udienza tra proteste e costituzione di parti civili nell'ambito del procedimento per la vicenda della coop Karibu e del Consorzio Aid che è stato rinviato al prossimo 3 novembre. All'esterno del palazzo di Giustizia la protesta dei lavoratori e del sindacato Uiltucs.