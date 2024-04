Le notizie più importanti di oggi 7 aprile 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo della giornata di oggi, domenica 7 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Spari a Terracina: un 75enne in seguito a un diverbio nato per futili motivi nei pressi dell’abitazione di un uomo di 55 anni ha esploso un colpo con una pistola. Dopo la denuncia le indagini sono state affidate ai carabinieri che hanno deferito lui per rissa aggravata e mancata comunicazione di detenzione armi, e il figlio 43enne per il reato di mancata comunicazione di detenzione armi.

- E’ lutto ad Aprilia per la morte di Gianni Cavezza l’uomo di 41 anni che ieri ha perso la vita in un incidente che si è verificato in via Genio Civile. La vittima era in sella alla sua moto quando il mezzo si è scontrato con un’auto. Inutili per lui i soccorsi. Solo due mesi fa sulla stessa strada a causa di un incidente era deceduta una ragazza di 32 anni.

- E in seguito a un incidente è finito in ospedale a Roma l’ex sindaco di San Felice Circeo, Gianni Petrucci. L’attuale presidente della Federbasket era in auto con la moglie quando la Maserati su cui viaggiavano in via Colle Pereto verso Valmontone è andata fuori strada finendo la sua corsa all'interno di un bosco, contro degli alberi. Soccorsi sono stati portati entrambi in ospedale; Petrucci è ricoverato al San Camillo, la donna al Policlinico Tor Vergata.

- Ancora controlli Alto Impatto nel fine settimana. Un vasto servizio che ha visto impegnati polizia, carabinieri e guardia di finanza ha interessato in particolare il territorio di Terracina. Sono state effettuate verifiche all’interno di attività commerciali, riscontrando delle irregolarità, come sono stati eseguiti posti di blocco e servizi anche per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina (qui il bilancio dei controlli). Analoga attività è stata effettuata anche a Borgo Sabotino.

- Uno sciopero dei trasporti è stato annunciato per la giornata di giovedì 11 aprile. La mobilitazione di 4 ore è stata indetta dalle sigle sindacali del settore di Cgil e Uil. Sono a rischio anche le corse dei bus, con possibili disagi pr i pendolari pontini (qui tutte le informazioni).