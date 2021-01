Coronavirus, contagi in salita in provincia e nel Lazio: sono 181 e 1797. D'Amato: "C'è bisogno di rigore"

Sono stati 181 i nuovi casi di positività al covid in provincia di Latina registrati nell'ultimo giorno del 2020. Il 31 dicembre la Asl di Latina ha reso noto, attraverso il bollettino giornaliero, che sono 22 i comuni travolti da questa nuova impennata di fine anno, con 90 guariti in 24 ore e due decessi.

A dicembre oltre 100 morti

Gli ultimi due pazienti che hanno perso la vita a causa del covid erano residenti rispettivamente a Latina e Rocca Massima. E' tragico il bilancio dei morti nel mese di dicembre: sono stati infatti 101 in 31 giorni. Si tratta del dato più alto dall'inizio della pandemia, che supera anche i 95 decessi registrati nel mese di dicembre. Dall'inizio della pandemia le vittime sono state complessivamente 251, la maggior parte delle quali concentrate proprio nei mesi della seconda ondata.

Nel Lazio salgono i contagi

In risalita i contagi anche nel Lazio: sono 1767, 434 in più rispetto al giorno prima, a fronte di oltre 16mila tamponi (+2623). Nell’ultimo giorno dell’anno aumentano anche i decessi che sono stati 73, 984 invece i guariti; sono stabili le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri e il rapporto tra tamponi e positivi è salito al 10%.“Questi numeri non possono farci stare tranquilli”: queste le parole dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a commento dei dati di oggi. “Abbiamo bisogno di massimo rigore e di responsabilità da parte di tutti, anche in vista dei festeggiamenti di questa sera - ha poi aggiunto in riferimento alla notte di Capodanno -. Non diamo vantaggi al virus”. Il 2020 dunque si chiude nel Lazio con oltre 163mila contagi totali da marzo, mentre gli attuali positivi sono poco più di 75mila; 2789 i ricoveri e 303 le terapie intensive. Da inizio pandemia sono oltre 84mila i cittadini guariti, 3769 i decessi.

Latina in zona rossa fino domenica

Da ieri, 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio, anche la provincia di Latina torna in zona rossa. Le restrizioni valgono soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e negozi, bar e ristoranti restano chiusi (qui i particolari).

Nel Lazio effettuate 2661 vaccinazioni

Nel Lazio sono state eseguite fino ad ora 2661 vaccinazioni anti-Covid, 72 nella Asl di Latina. L'aggiornamento è stato fatto oggi dall'Unità di Crisi Regione. Le vaccinazioni sono così ripartite nei 20 Hub laziali: Asl Roma 5 534, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 252, Asl Roma 6 225, Policlinico Umberto I 207, Asl Viterbo 157, Istituto Spallanzani 151, Asl Roma 3 145, Asl Rieti 141, Policlinico Campus Biomedico di Roma 132, Asl Frosinone 118, Asl Roma 2 104, Asl Roma 1 85, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 78, Asl Latina 72, Policlinico Gemelli 60, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 48, Asl Roma 4 46, Azienda Ospedaliera Sant'Andrea 40, IFO 36, Policlinico Tor Vergata 30.

Intanto, dopo la data simbolo del V-Day, prosegue nel territorio pontino la campagna di vaccinazione dedicata agli operatori sanitari della Asl di Latina. Sono state noculate altre 144 dosi di vaccino ad altrettanti operatori sanitari al Goretti. E da domani, 2 gennaio, si parte con postazioni negli ospedali di Fondi, Formia e Terracina (qui la notizia).

