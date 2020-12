Coronavirus, nel Lazio diminuisce l'incidenza. D'Amato: "Il rigore paga, ma guai a pensare che la battaglia è vinta"

Ancora stabile, ma oltre 100, la curva dei contagi pontina. Ieri, secondo il bollettino della Asl, sono stti 117 i nuovi casi di covid in 19 comuni della provincia. La buona notizia è che il numero di guariti, 142 nelle ultime 24 ore, supera quello dei nuovi positivi. I contagiati totali sono 11412 da marzo ad oggi in tutto il territorio pontino; di questi 3849 sono poi guariti mentre si contano ancora 7381 attuali positivi, in calo proprio in virtù del maggior numero di guariti rispetto a quello dei nuovi casi giornalieri; 7272 le persone in cura presso il proprio domicilio. L’indice di prevalenza (vale a dire il numero delle persone risultate positive su 10.000 abitanti) è arrivato a 198,38.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Sono ancora tre i decessi: pazienti che erano residenti ad Itri, a Gaeta (ma domiciliato ad Itri) e a Pontinia. Si aggrava, così, il bilancio delle morti che arrivano a 185 da inizio pandemia, la maggior parte delle quali concentrate proprio in questa seconda ondata. Sono state 35, infatti, nel solo mese di dicembre. Nel capoluogo da marzo ad oggi si sono registrate 38 vittime, 25 ad Aprilia, 21 a Terracina, 20 a Fondi, 13 a Cisterna.

Coronavirus Lazio: 1488 nuovi casi, ma è record di guariti

Nel Lazio i nuovi casi sono stati 1488 nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i decessi che sono stati 68 (35 in più rispetto al giorno precedente); la buona notizia è il nuovo record di guariti che sono stati 4471 e superano abbondantemente i nuovi positivi. “Previsto valore Rt in calo e sotto l’1 - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Diminuisce l’incidenza, migliorano sensibilmente il tasso di occupazione dei posti letto Covid e delle terapie intensive. Regolare l’indagine epidemiologica per 85% dei casi. I risultati dimostrano che il rigore paga e non bisogna abbassare la guardia”.

Coronavirus Lazio: i numeri del 10 dicembre

Calano gli attuali positivi in tutto il Lazio che sono quasi 94mila; scende anche il numero dei ricoveri (3189) e delle terapie intensive (342). I contagi totali da marzo hanno superato abbondantemente la soglia dei 134mila: sono 37873 sono i guariti e 2734 i decessi.

D’Amato: “Mantenere la linea del rigore”

“Non possiamo derogare dalla linea di rigore che ha accompagnato il Lazio in questi mesi con risultati che hanno evitato finora le ulteriori restrizioni di zona rossa - ha detto oggi l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato -. Venivamo guardati con sospetto quando, prima di altri, abbiamo proposto la mascherina obbligatoria sempre o quando ci siamo opposti alla riapertura degli stadi. Oggi siamo ancora in una situazione in cui bisogna essere molto prudenti e attuare misure proporzionate. Mi permetto di ricordare che quando è partita la seconda ondata avevamo un numero di casi giornalieri sei volte inferiori a quelli attuali, i ricoverati erano in media 600 a fronte degli oltre 3.000 di oggi, nelle terapie intensive un numero dieci volte inferiore ai 342 attuali e un numero dei decessi giornaliero tre volte inferiore. Con questa base di partenza di fronte ad una terza ondata il rischio è che vengano travolti gli argini. Ecco perché è fondamentale continuare ad abbassare la curva dei contagi e mantenere il massimo rigore. Guai a pensare che la battaglia è vinta”.

Coronavirus Formia: chiuso un reparto del Dono Svizzero

Il reparto di Ortopedia dell’ospedale Dono Svizzero di Formia è stato chiuso per poter essere sanificato, con i pazienti che sono stati trasferiti in Chirurgia. La conferma della notizia da parte del sindaco Paola Villa che ha scritto al direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati. “Ormai l'intero ospedale e tutto il personale medico, infermieristico, sanitario è in affanno - dichiara il primo cittadino -. Tanti i contagiati tra loro, molti in contumacia, pochi che attraverso turni massacranti devono coprire i ‘buchi’, tutto legato ad un ‘oltre senso del dovere’”. “Che l'ospedale di Formia rappresentasse il presidio più importante del sud pontino, pertanto che dovesse essere protetto e salvaguardato, che dovesse essere potenziato e dotato di maggiori strumentazioni era un obbligo fare e riconoscere - ha aggiunto il sindaco -. Ora non ci resta che ringraziare e sostenere senza sosta tutto il personale sanitario, perché veramente stanno lottando in una trincea senza contraerea” (qui la notizia).

Gli orari dei drive-in durante le feste

Per quanto concerne il servizio dei drive in, in previsione delle prossime festività natalizie ci saranno delle variazioni di orario. In particolare, il servizio sarà attivo dalle 8:30 alle 13 nelle giornate del: 8, 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021. Chiusura totale invece nelle giornate del 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021. Rimarrà sempre aperto il drive in lunga sosta di Fiumicino e l'aeroporto di Ciampino secondo disponibilità in base ai voli aerei (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

