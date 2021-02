Coronavirus, la situazione nel Lazio e in provincia tra nuovi contagi, varianti e zone rosse

Nella regione è arrivata un'altra zona rossa in provincia di Frosinone, mentre è allarme per la variante brasiliana che circola in una scuola di Roma. Il punto della situazione secondo i dati aggiornati

Stabili i contagi nelle scorse 24 ore, con 62 nuovi positivi riportati nel bollettino Asl del 23 febbraio che portano il conto di febbraio a 2.176, la metà circa dei contagi dello stesso periodo di gennaio. Sono 15 i comuni coinvolti, con il dato più alto (13 nuovi positivi) che riguarda Latina e tre persone contagiate nel comune di Roccagorga. I guariti segnano un notevole balzo in avanti: sono infatti 211, più del triplo dei casi. Due invece le vittime del covid: pazienti residenti rispettivamente a Sperlonga e ad Aprilia.

Nel Lazio 889 casi e arriva la quarta zona rossa

Su oltre 10mila tamponi nel Lazio (2.013 in più di quelli del 22 febbraio) e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 31mila test, si registrano 889 casi positivi in tutta la regione, 33 decessi e 1.139 guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive e si affacciano le varianti nel Lazio. E' stata infatti istituita la quarta zona rossa della regione, a Torrice, in provincia di Frosinone ed è stata confermata la chiusura di una scuola a Roma a causa della circolazione della variante brasiliana con link epidemiologico dall'Umbria. Complessivamente nella regione sono 34.927 i casi attualmente positivi, di cui 1.850 ricoverati, 229 in terapia intensiva e 32.848 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 186.854, i decessi 5.776 e il totale dei casi esaminati è pari a 227.557.

La variante inglese in una scuola di Fiumicino

La variante inglese del coronavirus è arrivata anche in una scuola di Fiumicino. Anche nel plesso Rodano dell'Istituto Colombo di Isola sacra sono stati trovati casi della variante più contagiosa del Covid. L'istituto Rodano ha avuto un iter simile a quello vissuto dalle due scuole del X Municipio. Anche in questo caso, i campioni sono sospetti sono stati inviati all'Inmi dello Spallanzani di Roma con il medesimo responso (qui la notizia da RomaToday)

Contagi sul lavoro: i dati della Uil in provincia di Latina

I contagi da covid sul posto di lavoro nella provincia di Latina hanno superato, dall'inizio della pandemia, il tetto delle 600 unità, con un incremento significativo nel mese di gennaio, quando si sono registrate 145 infezioni di origine professionale che hanno portato il totale a 632 casi. I dati emergono dal report che la Uil del Lazio realizza periodicamente, elaborando i dati Inail, per monitorare l’andamento della pandemia e le ricadute sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori della provincia pontina (qui la notizia).

Dal 1 marzo vaccini dai medici di base anche in provincia

Dal 1 marzo sarà possibile vaccinarsi dal medico di base. Ad annunciarlo è stato in questi giorni l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato: Dopo l'ok dell'Aifa su AstraZeneca, che potrà essere somministrato alla fascia di popolazione dai 18 fino ai 65 anni di età, la Regione Lazio ha infatti rimodulato il programma vaccinale con nuove categorie e date. La vaccinazione proseguirà dunque su un doppio binario: i sieri Pfizer e Moderna destinati agli over 80, mentre la fetta della popolazione tra i 18 e i 65 anni verrà immunizzate con dosi di AstraZeneca (qui tutti i dettagli). Intanto anche in provincia di Latina sono iniziate le somministrazioni alle forze dell'ordine, in luoghi messi a disposizioni dai singoli Corpi e utilizzando squadre della Asl affiancate da personale medico interno.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento