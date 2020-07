Coronavirus: 600 contagi totali in provincia dall'inizio della pandemia, 44 attuali positivi

Per due giorni consecutivi nessun contagio in provincia di Latina. Anche ieri, 28 luglio, la buona notizia è arrivata con il bollettino della Asl, dopo diversi giorni di crescita lieve ma costante dei casi positivi. La situazione è però cambiata oggi, con un bollettino Asl che segnala un nuovo contagio che riguarda un residente del comune di Cori. I casi totali arrivano così a 600 esatti, con 519 guariti (dato fermo da ieri), 44 attuali attuali positivi di cui 19 trattati a domicilio e nessun paziente in terapia intensiva.

A Latina in arrivo 57 migranti dalla Tunisia: scatta il piano anti covid

Ieri intanto, in provincia è scattata l'emergenza che ha costretto la Prefettura di Latina a trovare una soluzione tempestiva per l'arrivo di 57 migranti da Lampedusa, provenienti dalla Tunisia. Il numero complessivo degli stranieri collocati verso strutture del Lazio è di 320. A Latina saranno ospitati presso l'ex Rossi Sud, su via dei Monti Lepini, dove verranno sottoposti in queste ore ai tamponi da parte del personale della Asl prima di trascorrere il necessario periodo di quarantena in altri centri del territorio.(qui la notizia).

Coronavirus Latina, 300 indiani sottoposti a screening sanitario

Nella giornata di oggi, 29 luglio, saranno poi sottoposti a screening sanitario anche 300 cittadini di nazionalità indiana a Bella Farnia. A spiegarlo Antonio Sabatucci, responsabile della Uoc di prevenzione della Asl di Latina nel corso di una conferenza stampa (la notizia).

Coronavirus Lazio: test ai terminal dei bus da Bulgaria, Romania e Ucraina

E’ stata firmata ieri dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti l’ordinanza che prevede test sierologici ai terminal bus per tutte le persone che arrivano da Bulgaria, Romania e Ucraina. Come si legge nel provvedimento, viene disposto che chi fa ingresso nel Lazio e che nei 14 giorni precedenti ha soggiornato o transitato in Bulgaria e Romania, anche se asintomatico, sia sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. Inoltre, presso le stazioni di arrivo dei viaggi di linea terrestri sarà somministrato il test sierologico alle persone provenienti da Bulgaria, Romania e Ucraina e, in caso di positività, il test molecolare con tampone nasofaringeo (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 10 nuovi casi

Nel Lazio sono stati 10 i nuovi casi di coronavirus registrati ieri e comunicati dall’assessorato alla Sanità della Regione. Di questi, 6 sono di importazione: nello specifico due casi di nazionalità del Bangladesh, un caso da Spagna, un caso da Turchia, un caso da Romania e uno da Santo Domingo. Con i nuovi contagi, salgono a 8577 i pazienti totali nel Lazio trattati dalle Asl dall'nizio pandemia; gli attuali positivi sono 942: di questi 739 sono in isolamento domiciliare, 194 sono ricoverati non in terapia intensiva e 9 in terapia intensiva. I guariti sono saliti a 6773, mentre i decessi sono stati complessivamente 862.

L'impatto del covid sui percorsi assitenziali del Lazio

Qual è stato l'impatto del coronavirus sui percorsi assistenziali nel Lazio? Nell’ambito del programma regionale di Valutazione degli Esiti degli interventi sanitari nel Lazio - P.Re.Val.E. 2020 - è stato attivato dalla Regione un progetto di rilevazione di alcuni indicatori di ricorso all’ospedale. Nel primo trimestre del 2020 è stata orsservata "una riduzione degli accessi totali al pronto soccorso rispetto alla media dei due anni precedenti. La flessione ha cominciato a manifestarsi nell’ultima settimana di febbraio, e alla fine del mese di marzo è arrivata a punte di circa il 70%.

