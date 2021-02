Coronavirus: per tre giorni consecutivi casi sotto quota 100 a Latina. Ma crescono i decessi

Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina sono stati sotto quota 100. Trentasette quelli comunicati ieri, martedì 16 febbraio, dalla Asl con il consueto bollettino, il dato più registrato da novembre ad oggi, e che arriva dopo i 50 di lunedì e i 97 di domenica. Sono arrivati a 1641 i contagi totali nel mese di febbraio in tutto il territorio pontino.

Cornavirus Latina: il bilancio dei decessi

Si è aggravato nelle scorse 24 ore il bilancio dei decessi legati al coronavirus nella provincia di Latina: 5 quelli confermati ieri dalla Asl (2 dei pazienti erano residenti a Sezze, gli altri a Fondi, Sonnino e Terracina). Sono 38 i morti nei primi 16 giorni del mese in corso mentre sono 385 quelli registrati negli oltre 11 mesi di pandemia.

Coronavirus Roccagorga: non è variante inglese

Buone notizie sono arrivate dallo Spallanzani: a Roccagorga i contagi di covid non sono legati alla temuta variante inglese. La conferma dunque dalle analisi di laboratorio dell'istituto di Roma. L'ufficialità è arrivata dalla Asl e dal sindaco del paese Nancy Piccaro (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: contagi ancora sotto quota mille

Ancora sotto quota mille ieri i contagi in tutto il Lazio (894) a fronte di oltre 31mila test eseguiti tra tamponi e antigenici. Casi in aumento rispetto alle 24 ore precedenti e che hanno fatto raggiungere il totale di quasi 221mila da inizio pandemia. Altri 32 sono stati i decessi notificati ieri (sono 5538 in totale), oltre 2mila i guariti (in totale sono più di 178mila). In calo ieri i ricoveri (in totale sono 2065) e le terapie intensive (253 in totale), mentre col rapporto tra tamponi e positivi è all’8%, ma scende al 3 se si considerano anche gli antigenici. Ad oggi sono poco più di 37mila gli attuali positivi.

Vaccini, dal 18 febbraio prenotazioni per il personale scolastico

Da giovedì 18 febbraio il personale scolastico e universitario potrà prenotare il proprio vaccino anti covid. Spiegano dall’Assessorato alla Sanità, che può prenotare la vaccinazione il personale scolastico e universitario assistito dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di base convenzionato con il Servizio sanitario della Regione Lazio. Le somministrazioni avranno inizio, invece, lunedì 22 febbraio (qui tutte le informazioni).

Al via anche in provincia le vaccinazioni con siero Astrazeneca

Intanto da lunedì anche nella provincia di Latina sono iniziate le somministrazioni del vaccino Astrazeneca. Due i centri vaccinali allestiti sul territorio: presso un'ala del centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina e presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Si procede in prima battuta con il personale medico ancora non vaccinato. A Roma invece sono iniziate le somministrazioni anche alle forze dell'ordine (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie