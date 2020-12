Coronavirus, nel Lazio l’indice Rt torna sopra l’1. Non si fermano i decessi in provincia

Sono scesi sotto i 200 i casi di coronaviorus giornalieri in provincia di Latina: è successo ieri per la prima volta nel mese di dicembre. I contagi comunicati dalla Asl con il bollettino sono stati infatti 149, anche uno dei dati più bassi delle ultime settimane. Mentre, invece, resta alto il dato dei decessi dei pazienti pontini in questa seconda ondata, altri 3 ieri, e altrettanti erano stati il giorno precedente.

Coronavirus Latina: più guariti che nuovi casi

La nota positiva della giornata di ieri è arrivata dai guariti: 190 in più in 24 ore che hanno fatto salire il totale a 3087. E ieri le negativizzazioni sono state più dei nuovi casi; un dato che fa ben sperare mi si attendono gli aggiornamenti di oggi da parte della Asl con il consueto bollettino. Gli attuali positivi sono invece 7245, con 7109 in cura a domicilio e 136 ricoverati. I contagi totali da inizio pandemia sono 10497, l’indice di prevalenza (il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) è arrivato invece a 182,48.

Coronavirus Lazio: non si arrestano i decessi

Resta alto, come detto, il numero dei decessi: 15 nei soli primi 4 giorni di dicembre dopo i tre di cui è stata data comunicazione ieri. Due dei pazienti erano residenti a Formia un altro a Fondi. Sempre ieri la Asl ha notificato anche il decesso di un paziente che era residente fuori dalla provincia ma in cura nel territorio pontino.

Come si muove il coronavirus

Dopo aver toccato picchi anche oltre gli 80 nuovi casi, ieri Latina città ha fatto registrare uno dei dati più bassi dal mese di novembre: sono stati 24 i casi registrati nel capoluogo. Quattro di più ad Aprilia, mentre altri 21 sono stati riscontrati a Terracina. Gli altri sono così distribuiti: Cisterna(6), Cori (2), Fondi (6), Formia (8), Gaeta(5), Itri (6), Lenola (1), Minturno (5), Monte San Biagio (1), Pontinia (4), Priverno (9), Sabaudia (1), San Felice Circeo (2), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (2), Sezze (11), Sonnino (4), Sperlonga (1).

Proroga delle misure per maxi store commerciali e mercati

Maxi store commerciali e mercati all'aperto chiusi anche per il ponte dell’Immacolata in provincia di Latina e nel Lazio. Nella serata di ieri il presidente Nicola Zingaretti ha firmato la nuova ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi a novembre (qui tutti i particolari).

Coronavirus Lazio: indice Rt sopra l’1

Torna lievemente sopra 1 (a 1.04) il valore Rt nel Lazio. A comunicarlo l’assessorato alla Saniatà della Regione Lazio. Lazio dove ieri i casi sono stati 1831; i decessi sono stati 62 in aumento rispetto alle 24 ore prima e che hanno fatto salire a 2576 i totali da inizio pandemia. I guariti sono ad oggi 30427. Allo stato attuale i positivi sono quasi 94mila, 126840 i contagi da inizio pandemia. Le terapie intensive, in calo nelle scorse 24 ore, sono 360.

D’Amato: “Occorre il massimo rigore”

“Occorre il massimo rigore ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata. L’Incidenza a 14 giorni è pari a 505.8 per 100 mila abitanti. La classificazione complessiva del rischio moderata”.

In provincia attenzionate Rsa, strutture residenziali e Cas

E' alta l'attenzione in provincia sulle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali. L'ultimo caso è quello di una Rsa di Scauri, dove sono stati trovate positive 94 persone, 70 ospiti e 24 operatori della struttura. Su quello del focolaio nella Rsa di Cori invece, dove sono morti solo a novembre 18 anziani, è stata aperta un'inchiesta della procura di Latina. Nei giorni scorsi intanto si è tenuto un nuovo vertice in prefettura alla presenza della Asl proprio per fare il punto della situazione. Osservati speciali anche i Cas, i centri di accoglienza straordinaria per migranti, dove cominciano a circolare alcuni casi di positività.

Dpcm di Natale: tutte le regole

Nuovo Dpcm in vista delle festività natalizie: il documento è stato illustrato ieri nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il nuovo documento prevede misure e restrizioni per gli spostamenti che valgono dal 21 dicembre al 6 gennaio, periodo in cui è vietato muoversi tra regioni. Spostamenti vietati tra i comuni, invece, nei giorni di Natale, Santo Stefano e 1 gennaio. Rimane il coprifuoco spostato dalle 22 alle 7 del mattino a Capodanno. Nuove misure anche per negozi, albergi, impianti sciistici e negozi e per le scuole superiori (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

