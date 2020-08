Coronavirus, nelle ultime 24 ore 17 contagi nel Lazio e tre in provincia. I dati di tutte le Asl

Sono tre oggi, 2 agosto, i cittadini della provincia positivi al covid. Lo segnala il consueto bollettino diramato dalla Asl. I casi complessivi salgono quindi a 613, con tre guariti in più però che fanno salire il numero totale a 527 da inizio pandemia. Nello specifico si tratta del secondo bagnino di Sabaudia in servizio al Lido Azzurro e già segnalato nella giornata del 2 agosto ma non ancora conteggiato dalla As, di un indiano con link a casi già noti e isolati e infine di un uomo di 70 anni di Sermoneta, che si è scoperto positivo dopo un accesso al pronto soccorso.

Coronavirus Lazio: 17 casi. I dati di tutte le Asl

Nel Lazio si contano invece 17 casi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Di questi, 4 sono casi di importazione: due dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania. Un caso è stato individuato su segnalazione del Numero Verde 800.118.800 e due casi sono stati individuati dopo il test sierologico. Al Porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere. Si tratta della Costa Deliziosa, con un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine, di cui due sono risultate positive ora allo Spallanzani. La Costa Favolosa con un caso positivo tra l’equipaggio sempre dalle Filippine. Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi e tra questi un uomo di rientro dal Messico per il quale è stato avviato il contact tracing internazionale. C'è poi una persona con link ad un cluster già noto e isolato, un caso di una donna di nazionalità rumena individuata in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 2 sono 3 i casi nelle ultime 24 ore e di questi due sono persone legate al cluster del centro estivo Monkey Village dove è in corso l’indagine epidemiologica e un caso ha un link con un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi: si tratta di una donna individuata su segnalazione del Numero Verde 800.118.800; un caso di una donna di 24 anni con link familiare ad un caso già noto ed in isolamento; un caso di un uomo di rientro dal Messico e individuato al test sierologico, per cui è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 il caso di una donna per la quale è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 6 ci sono 3 contagi nuovi e tra questi un caso di un uomo ora ricoverato allo Spallanzani e un caso di una donna individuata al test sierologico. Nelle province i casi sono tutti del territorio pontino. La Asl di Frosinone è Covid Free.

Lazio: 964 positivi, 8682 contagi da inizio pandemia

Gli attuali casi positivi sono 964 in tutta la regione. Di questi, 176 sono ricoverati non in terapia intensiva, 9 ricoverati restano invece in Terapia intensiva, 779 sono in isolamento domiciliare, 863 sono complessivamente i pazienti deceduti da inizio pandemia.Il totale dei guariti è di 6855, mentre i casi esaminati da marzo ad oggi sono in tutto 8682.

Coronavirus Latina, gruppo di giovani positivo: chiusi tre locali

A Latina la Asl ha ricostruito il link epidemiologico e in via precauzionale è stata disposta la chiusura di tre locali che erano stati frequentati dai giovani risultati poi contagiati dal virus. Si tratta della discoteca Ombelico, della pizzeria Scacco Matto di viale Le Corbusier e del bar 111 che si trova su via del Lido. All'interno dei locali sarà effettuata la sanificazione e si procederà ad effettuare i tamponi a tutti i dipendenti in via precauzionale, mentre la Asl cerca di ricostruire tutta la rete dei contatti (la notizia).. Nella giornata di oggi, 2 agosto, intanto una delle tre attività, la Pizzeria Scacco Matto ha potuto riaprire i battenti in virtù di una revoca dell'ordinanza comunale. I tamponi ai dipendenti sono infatti risultati tutti negativi (la notizia).

Sabaudia, secondo bagnino positivo: chiusi due stabilimenti e una palestra

Intanto ieri a Sabaudia la notizia di un secondo bagnino risultato positivo al covid ha portato l'amministrazione a chiudere un'altra struttura balneare, il Lido Azzurro oltre al Gabbiano che era stato già chiuso nelle ore precedenti, e anche l'associazione Studio Fitness frequentata da una ragazza risultata positiva al virus (qui la notizia).

Contact tracing sui contatti del bagnino: caso indice dalla Spagna

L'assessorato regionale alla Sanità precisa che a Sabaudia proseguono le attività di contact tracing sui contatti del bagnino positivo. Il caso indice molto probabilmente è una persona rientrata dalla Spagna". Si rinnova l’invito a contattare la Asl di Latina o il numero verde 800.118.800.

Migranti a Latina: 18 in fuga dal Cas di Cori

Nel conteggio totale non rientrano i 12 migranti - di cui 11 minori - dei 55 arrivati martedì scorso a Latina, risultati positivi. Ora però c'è un nuovo allarme in provincia e nel Lazio. Dei 43 risultati negativi al tampone e trasferiti in un Cas di Cori, 18 nel corso della notte si sono dati alla fuga nonostante il divieto di allontanarsi. Tredici di loro sono stati rintracciati poche ore dopo dalla polizia. Alcuni si trovavano in prossimità della stazione ferroviaria di Cisterna, altri avevano già raggiunto la Capitale dalla stazione di Latina Scalo. Una situazione analoga si è verificata anche in altre Asl del Lazio. Unità di crisi regionale al lavoro. Duro l'intervento del sindaco di Cori Mauro De Lillis: "Non spettava a noi vigilare, ognuno si prenda la sua responsabilità".

Coronavirus, le altre notizie