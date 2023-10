Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 21 e domenica 22 ottobre

L’autunno nella provincia pontina è mite, le giornate sono più corte ma è sempre piacevole stare all’aria aperta e godere di manifestazioni, escursioni e iniziative di vario tipo. Come sempre a Latina e provincia, per chi ha voglia di divertirsi in maniera originale e rilassarsi, c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Come sempre il nostro territorio offre spunti interessanti per visite guidate e manifestazioni che celebrano gli ottimi prodotti tipici. Prosegue a Rocca Massima la Sagra dei Marroni, mentre a Priverno torna la visita guidata Tra Sacro e Profano che ha riscosso tantissimo successo con la prima edizione. Ultimi giorni per visitare il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana prima della pausa invernale.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana: al Castello di Maenza prosegue per tutto il mese di ottobre le visite teatralizzate a tema horror con il Castello del Terrore; al Teatro Gigi Proietti di Priverno prende il via la stagione di Famiglie a Teatro con lo spettacolo Pollicino Show; ad Aprilia va in scena Il Berretto a Sonagli. Sempre ad Aprilia sabato sera di terrà anche il concerto-recital di Massimo Ranieri “Tutti i sogni ancora in volo". Al Circolo Cittadino si terrà un omaggio a Fabrizio De André con la band Grigio Fumo.

Alla casa del Combattente si terrà l’incontro con Giovanni Pacella che presenterà il suo ultimo libro “Senza Numero Civico”.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia: sabato saranno inaugurate la mostra conclusiva della X edizione del Premio COMEL The Aluminium eXperience, e l’Omaggio a Italo Calvino alla Galleria Lydia Palumbo Scalzi. Alla galleria Monti 8 prosegue la personale dell’artista americano Gabriel Madam.

Cinema

Per gli amanti del cinema ci sono in programma per questo week end nuovi appuntamenti del Fondi Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.