Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 27 e domenica 28 gennaio

Gennaio volge al termine, ma nella provincia di Latina il freddo dell’inverno ancora non si fanno sentire, è possibile quindi partecipare a eventi all’aperto come le sfilate dei carri di Carnevale, sagre ed escursioni. Per chi ama un altro genere di passatempo c’è comunque l’imbarazzo della scelta: spettacoli teatrali, incontri, concerti.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Diverse le manifestazioni in programma questo fine settimana: dopo la Sagra della Polenta, arrivano nelle borgate di Sermoneta le Feste della polenta, si inizia da Tufette. Nella provincia pontina prosegue anche il Carnevale, sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati itineranti tra i vari comuni, sabato doppio appuntamento a San Felice Circeo. Dato che il tempo lo consente, si terranno anche due escursioni guidate sui Monti Aurunci, sabato sul monte Redentore e domenica sull’Appiolo e una visita guidata allo splendido parco di Pantanello.

Giorno della Memoria

Tante sono le iniziative che celebrano il Giorno della Memoria, che cade il 27 gennaio giorno in cui nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Al circolo cittadino di Latina saranno letti alcuni brani del libro Se Questo è un Uomo accompagnati da musica e un dibattito. Botteghe Invisibili propone nella giornata di domenica un reading tratto dalle pagine del Diario di un Ebreo di Piero Modigliani. A Fondi sarà presentato il libro Le Pietre della Memoria, che racconta dell’artista Gunter Demnig che ha posato le prime pietre d’inciampo per ricordare l’Olocausto.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli che si tengono a Latina e provincia in questo fine settimana: ad Aprilia andrà in scena il nuovo spettacolo di Gabriele Cirilli “Nun te regg più”, al Fellini di Pontinia invece “L’Amore del Cuore”. Al Geena ci sarà il consueto appuntamento domenica con il jazz con la rassegna della 52nd Jazz.

Mostre

Tanta l’arte da vedere a Latina, saranno inaugurate questo fine settimana Verso dove… la personale di Franco De Luca alla pinacoteca di Gaeta e Arte e Meccanica, personale di Carmine Cerbone alla Stoà di Latina. Proseguono alla AG Gallery la collettiva L’Arte contemporanea delle Donne, mentre proprio il fine settimana sarà l'ultma occasione per visitare allo Spazio COMEL la personale di Francesco Paolo Martelli, Ex Tempore e alla OmniArt Gallery la bipersonale Tra Sogno e Realtà di Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.