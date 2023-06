Le notizie più importanti di oggi 28 giugno 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 28 giugno, attraverso le notizie e i fatti più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Il comandante della guardia di finanza di Cisterna è stato aggredito e picchiato in strada nel corso di un controllo. Tutto è accaduto mentre le fiamme gialle stavano facendo alcune foto a un immobile confiscato; a quel punto un giovane di 29 anni, ai domiciliari, prima si è affacciato da un balcone e ha iniziato a insultarli, poi è sceso e ha aggredito il comandante che ha riportato la frattura del setto nasale. Il 29enne è stato arrestato ed è finito in carcere.

- Dopo 13 anni la procura di Latina ha riaperto le indagini sull’omicidio di Paolo Celani, pregiudicato di 46 anni, considerato vicino al clan Ciarelli, ucciso la notte dell'11 gennaio 2010, raggiunto da una raffica di colpi esplosi fuori dalla sua abitazione in viale Petrarca. La Squadra Mobile sta ascoltando alcune persone informate sui fatti che potrebbero fornire elementi utili per chiudere, dopo oltre un decennio, il cerchio sul delitto.

- Maxi frode dell'Iva per circa 8 milioni di euro scoperta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Aprilia. Le indagini hanno fatto luce sulle attività messe in atto da una società attiva nel settore della vendita di accessori di prodotti tecnologici con l'utilizzo di società cartiere intestate a prestanome.

- “Minacce con la pistola e intimidazioni per un debito, i Ciarelli mi hanno rovinato la vita”: nuova udienza in Tribunale a Latina nell’ambio del processo figlio dell’operazione “Puro Sangue” nel corso della quale c'è stata la lunga testimonianza di un imprenditore di Latina che ha ricostruito le modalità di comportamento degli esponenti del gruppo con i quali si era indebitato per il vizio del gioco.

- Continua a far parlare di sé il giovane di 22 anni di origine egiziana che l’11 giugno scorso era evaso dal carcere di Latina. Catturato qualche giorno dopo nella Capitale e portato a Regina Coeli si è reso protagonista proprio nel carcere romano di un’aggressione a un agente della polizia penitenziaria.