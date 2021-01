Coronavirus, aumentano i casi nella regione: con un indice Rt sopra 1 il Lazio verso la zona arancione

Continua ad essere altalenante la curva del covid della provincia di Latina, che è tornata a salire negli ultimi due giorni dopo una breve tregua. Ieri, 14 gennaio, il bollettino della Asl ha segnalato 256 nuovi casi in 27 comuni, 58 guariti e quattro decessi.

Il bollettino della provincia di Latina

I contagi maggiori a Latina e Aprilia, ma si registrano aumenti a due cifre anche nelle città di Terracina, Fondi, Formia e Cisterna. Il totale dei cittadini contagiati dal virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria è di 17.514, quasi 3mila solo nelle prime due settimane di gennaio.

Coronavirus Lazio, Rt sopra quota 1

I casi tornano a salire anche nel Lazio: 1816 positivi, 204 in più rispetto al giorno prima a fronte dei 14mila tamponi. Si registrano inoltre 47 decessi e 2012 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12% ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. "Ci attendiamo il Lazio in zona arancione - commenta l'assessore alla Sanità D'Amato - con un valore Rt di poco sopra 1". Sono 185.724 i casi totali trattati dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 77.980 attuali positivi, 4.306 deceduti,103.438 guariti. Tra i pazienti ancora positivi, 2814 sono ricoverati non in terapia intensiva, 295 sono in terapia intensiva, 74.871 si trovano invece in isolamento domiciliare.

#IoApro: l’imprenditore pontino che sfida il coprifuoco

"Non una protesta ma una difesa del lavoro”: a parlare è Roberto Massarone, fondatore e manager della catena di caffetterie Le Cinéma Café, 37 anni, originario di Fondi e al vertice di una realtà che conta nove punti vendita tra Lazio, Marche e Veneto. Le caffetterie del brand pontino sfideranno il coprifuoco dell'asporto e aderiranno, come annunciato, all'iniziativa #IoApro annunciata al livello nazionale (qui la notizia).

Coronavirus: Latina e Lazio a rischio zona arancione

Anche la provincia di Latina ed il Lazio verso la zona arancione. Venerdì, domani, il Ministero della Salute stilerà i nuovi provvedimenti ed il rischio di misure più stringenti, visti anche i numeri, si fa sempre più concreto anche per il territorio pontino come per il resto della regione. Nell'ultimo rapporto settimanale dell'Istituto superiore di Sanità l’indice Rt del Lazio era a 0,99; la proiezione è dell’1.1. Ma nel Lazio resta alta anche la pressione sugli ospedali. Stando ai dati forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, i posti letto delle terapie intensive occupati sono oltre la soglia minima del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche individuate dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 (qui la notizia completa).

Vaccini: il Lazio sfiora 90mila dosi

Il punto sulla campagna vaccinale nel Lazio. Secondo il dato aggiornato alle 22 di ieri, 14 gennaio, le dosi somministrate in tutto il Lazio sono state 89.852, con 55.352 donne e 34.507 uomini. Nelle 24 ore le vaccinazioni effettuate sono state poco meno di 5mila. Per quanto riguarda la provincia pontina sono 5183 le dosi dell'antidoto Pfizer iniettate. Quasi completate le somministrazioni anche nelle Rsa

Coronavirus Gaeta: vigili urbani positivi

Chiusi per sanificazione il comando della polizia locale e il Comune di Gaeta. La decisione è stata assunta in seguito alla positività al covid di alcuni vigili urbani e ad annunciare la misura è stato il sindaco Mitrano attraverso la pagina Facebook (i dettagli).

Gli effetti della pandemia sui lavoratori: lo studio della Uil

Pesantissime le ricadute della pandemia sui lavoratori del territorio pontino. La Uil di Latina rende noti i dati emersi da un focus realizzato all'insieme all'istituto di ricerca Eures, che ha appunto analizzato gli effetti sull'economia dell'emergenza sanitaria. Un dato su tutti spiega quanto sia pesante la crisi: sono infatti 17,3 milioni le ore di cassa integrazione concesse a Latina e provincia da gennaio a novembre 2020 (qui i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento