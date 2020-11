Coronavirus, il punto in provincia e nel Lazio. D'Amato: "La corsa comincia a rallentare"

Salgono ancora e superano quota 200 i contagi della provincia di Latina. Il bollettino Asl del 15 novembre riporta infatti 228 nuovi positivi e quattro morti.

La mappa dei nuovi casi in provincia

Il picco ancora una volta riguarda la città di Latina, che registra ben 64 contagi in 24 ore, altri 31 sono invece ad Aprilia. Ci sono poi 9 casi a Castelforte, 8 a Cisterna di Latina, 4 a Cori, 17 a Fondi, 6 a Formia, 11 a Gaeta, 3 a Itri, 5 a Lenola, uno a Maenza, 12 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 9 a Pontinia, 3 a Priverno, 2 a Prossedi, uno a Roccagorga, 6 a Sabaudia, 2 a Sermoneta, 4 a Sezze, 2 a Sonnino, uno a Sperlonga, 2 a Spigno Saturnia e 22 a Terracina. Per quanto riguarda i decessi, dei quattro pazienti morti di 61, 70, 87 e 88 anni con patologie pregresse, due risultano residenti a Terracina, uno a Lenola e uno a Sabaudia. Con i nuovi casi salgono purtroppo a 99 i decessi da marzo ad oggi.

Coronavirus Latina, il bollettino del 15 novembre

Dall’inizio della pandemia sono stati complessivamente 6235 i cittadini pontini contagiati dal virus, mentre sono 1375 le persone guarite. I morti a oggi sono 99. L'indice di prevalenza (numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti) è pari 108,39. Gli attuali positivi sono 4761, di cui 4581 trattati in isolamento domiciliare.

Cori, test rapidi dai medici di base: il Comune mette a disposizione l'ospedale

A Cori un luogo messo a disposizione del Comune per consentire ai medici di medicina generale di poter effettuare i test rapidi. Lo ha annunciato il sindaco Mauro De Lillis. La struttura individuata è quella dell'ospedale del paese, la ex radiologia, dove i medici di base potranno dunque effettuare il servizio (qui i dettagli)

Coronavirus Lazio: meno tamponi e meno casi

Ammontano a 2612 i nuovi tamponi positivi rilevati nell'intera regione nella giornata di ieri, 15 novembre. Nella sola Capitale i casi sono stati 1295 (rispetto ai 1619 delle 24 ore precedenti), ma con 7388 test in meno rispetto al 14 novembre. sono invece 469 i casi nella provincia di Roma e 848 nel resto del Lazio: 228 a Latina, 300 a Frosinone, 151 a Viterbo, 169 a Rieti. "Calano i casi e i decessi a Roma e in regione - il commento dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - la corsa del virus inizia a rallentare, le misure adottate sembrano produrre gli effetti auspicati e dobbiamo continuare così". Nel complesso, alla giornata del 15 novembre, sono 67.309 gli attuali casi positivi coronavirus nella regione, di cui 63.876 in isolamento domiciliare, 3.159 sono ricoverati non in terapia intensiva, 274 sono ricoverati in terapia intensiva. 1646 sono i pazienti deceduti e 15.319 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 84.274 casi.

Primo week end con la nuova stretta sul commercio

Quello appena trascorso è stato il primo fine settimana con la nuova ordinaza della Regione Lazio che ha imposto ulteriori limitazioni al commercio: chiuse le grandi strutture di vendita nel fine settimana e nei festivi anche i mercati, ad eccezione dei banchi per la vendita di generi alimentari. Il commento del presidente della Regione Nicola Zingaretti: “So bene che si tratta di nuovi sacrifici ma sono fatti per combattere il virus”. Per evitare la formazione di assembramenti nei fine settimana il Comune di Latina ha invece disposto la chiusura, per due week end consecutivi, di piazzale Loffredo a Capoportiere, ma la folla, domenica, non è mancata nei locali che si trovano a Capoportiere e anche in Piazza del Popolo e lungo Corso della Repubblica, con caffè e bar presi d'assalto nella mattinata di domenica.

Contagi tra gli operatori del Goretti: i chiarimenti della Asl

Contagi covid anche tra i sanitari e tra il personale Asl di Latina. A fare chiarezza sui numeri è la stessa azienda sanitaria locale, che specifica come nel mese di novembre, siano risultati positivi nel presidio ospedaliero del Goretti 19 operatori tra i vari profili professionali, a cui si aggiungono però i 21 dipendenti trovati positivi nello scorso mese di ottobre che stanno terminando il periodo di contumacia (qui i dettagli).

