Coronavirus Latina: in provincia oltre 16mila casi da inizio pandemia, l’8,8% di tutto il Lazio

Sono 16404 i contagi totali da coronavirus accertati nel territorio pontino da inizio pandemia, circa l’8,8% dei quanti ne sono stati registrati nel Lazio da marzo ad oggi. Questo quanto emerge dal monitoraggio del Dep e del Servizio regionale per l'epidemiologia e controllo delle malattie infettive. Ieri, sabato 9 gennaio, sono stati 147 i nuovi casi nella provincia di Latina comunicati dalla Asl che hanno salire il totale di gennaio a 1860 nuovi positivi. con una media di oltre 200 contagi giornalieri.

Coronavirus Latina: 28 decessi a gennaio

Ed è salito a 28 il numero dei morti nel solo mese di gennaio nella provincia di Latina; un dato tristemente aggiornato ieri dalla Asl con la notizia di altri tre decessi, queli di altrettanti pazienti residenti a Norma, Sezze e Terracina. Il bilancio da inizio pandemia è di 279 morti.

Coronavirus Latina: il bollettino del 9 gennaio

Coronavirus: come si muovono i contagi nel Lazio

Come detto l’8,8% dei casi registrati da inizio pandemia nel Lazio sono stati accertati nella provincia. Gli altri, secondo il Monitoraggio DEP - SERESMI, sono così distribuiti: il 18,3% nella Asl Roma 1, il 20,9% nella Asl Roma 2, l'11% nella Asl Roma 3, il 4,8% nella Asl Roma 4, il 9,3 nella Asl Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di Frosinone, il 3% nella Asl di Rieti e il 5,4% nella Asl di Viterbo. Dei casi finora confermati l'età mediana è di 46 anni, equamente ripartiti tra maschi (51,4%) e femmine (48,6%). E ancora, il 76,3% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing, mentre il 96,2% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,2% è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 45,9% di guariti e il 2,2% di decessi.

Coronavirus Lazio: in calo i ricoveri, in aumento le terapie intensive

Nelle scorse 24 ore è stato registrato nel Lazio un calo dei ricoveri (2824), ma un aumento delle terapie intensive (310). E’ sceso rispetto alle 24 ore precedenti anche il numero dei nuovi casi 1543, ma a fronte di un calo anche dei tamponi. Allo stato attuale i positivi sono più di 78mila, quasi 178mila invece i casi totali da inizio pandemia, 95632 i guariti, 4114 i decessi.

Vaccino Lazio: superate le 64mila dosi

La campagna vaccinale prosegue intanto tra gli operatori sanitari della regione. Secondo i dati aggiornati alle 18 di ieri, 9 gennaio, sono state somministrate complessivamente 64111 dosi nel Lazio, di cui 3491 nella provincia di Latina. Intanto, aggiornano dall'Unità di Crisi della Regione, "sono state definite, con il contributo delle Società scientifiche dei farmacisti ospedalieri, le modalità operative per la distruzione dei residui delle fiale già utilizzate. Alle fialette, una volta prelevate tutte le dosi, verrà aggiunta una sostanza colorante (Eosina o Blu di metilene) in modo tale da rendere evidente e inutilizzabile il residuo che sarà poi distrutto".

Weekend in zona arancione

Per tutto il fine settimana anche la provincia di Latina ed il Lazio sono in zona arancione. Questo quanto previsto dal decreto legge varato dal Governo nei giorni scorsi con le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus valide dal 7 al 15 gennaio (qui i particolari). Fino a oggi le restrizioni saranno le stesse per tutto il Paese, da domani, lunedì 11 gennaio, tornerà la suddivisione in zone con il Lazio che tornerà in zona gialla (qui i dettagli della notizia).

Scuole: per le superiori del Lazio dad fino al 18 gennaio

Gli studenti delle scuole superiori della provincia di Latina e del Lazio non torneranno a scuola fino al 18 gennaio. E' la decisione assunta dalla Regione. Il presidente Nicola Zingaretti, visto l’incremento della curva dei contagi, ha annunciato ordinanza per posticipare al 18 gennaio l’apertura in presenza delle scuole superiori (qui i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento