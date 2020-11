Coronavirus Latina: il mese triste dei decessi in provincia. A novembre 5400 contagi

Ha ripreso a crescere la curva nella provincia di Latina con i contagi da coronavirus che ieri, venerdì 27 novembre, sono nuovamente arrivati a superare la soglia dei 200 - il giorno precedente erano stati 180 e mercoeldì 139 -. Sono stati 260 quelli comunicati dalla Asl, tra i picchi più alti fatti registrare questo mese che in totale ha contato 5414 casi, più di quanti ne erano stati registrati da marzo ad ottobre. Non può passare inosservato neanche il dato dei decessi che sono stati 87 a novembre.

Coronavirus Latina: tutti i numeri aggiornati

Hanno superato la soglia dei 9mila i contagi totali da inizio pandemia nel territorio pontino, con più della metà concentrati nei 27 giorni di novembre - ad inizio mese erano 3644 -. L’indice di prevalenza (il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti) è arrivato a 157.46 mentre sono 6732 gli attuali positivi, con 156 pazienti ricoverati, che resta comunque tra i dati più bassi delle ultime settimane. Ma a novembre sono aumentati i guariti che hanno raggiunto il numero di 2184 - ad inizio mese erano 904 -. E poi ci sono i decessi, 142 da inizio pandemia dopo gli ultimi due notificati ieri dalla Asl, 18 questa settimana.

Come viaggia il virus

Dei 260 nuovi casi di ieri, 64 sono stati riscontrati a Latina città, 43 ad Aprilia; i due dati più alti della giornata. Ma sono stati altri 21 i comuni toccati nuovamente dalla diffusione del Covid-19: Bassiano (un caso), di Castelforte (5), Cisterna di Latina (10), Fondi (9), Formia (24), Gaeta (9), Itri (5), Lenola (3), Minturno (5), Monte San Biagio (2), Pontinia (6), Priverno (11), Prossedi (1), Sabaudia (4), San Felice Circeo (4), Santi Cosma e Damiano (2), Sermoneta (5), Sezze (16), Sonnino (3), Spigno Saturnia (3), Terracina (25).

Nuovo cluster in una Rsa di Aprilia

E' arrivata ieri anche la conferma dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio di un nuovo cluster in provincia di Latina che riguarda ancora una volta una struttura sanitaria. Si tratta della Rsa San Michele Hospital di Aprilia con 27 casi (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: 2276 casi, ma record di guariti in 24 ore

Nel Lazio sono stati 2276 i nuovi casi comunicati ieri dall’Assessorato regionale alla Sanità; 69 decessi giornalieri (sono 2284 i totali). La notizia buona è il record di guariti in 24 ore, 1576 (quasi 24mila i totali). Gli attuali positivi sfiorano gli 88mila, più di 114mila i contagi totali da inizio pandemia. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9%, mentre la stima del valore Rt rimane sotto l’1(allo 0.8).

D’Amato: “Dobbiamo consolidare il dato, non abbassare la guardia"

“Il virus rallenta, se confrontiamo il valore di questo ultimo venerdì del mese con il valore del primo venerdì di novembre abbiamo 423 casi in meno - ha commentato l’assessore regionale D’Amato - . Dobbiamo consolidare il dato e non abbassare la guardia. Comportamenti come quelli visti a Roma nei grandi centri commerciali sono assurdi, è come mettere benzina nel motore del virus. Se non vogliamo trovarci tra quindici giorni a richiudere tutto vanno evitati.

Tamponi nelle farmacie: l'elenco in provincia

Sono consultabili sul sito di Salute Lazio tutte le farmacie nel Lazio e nella provincia di Latina dove è possibile effettuare test rapidi e sierologici. L'accordo con la Regione Lazio è stato siglato nei giorni scorsi. Ad oggi sono 9 le strutture che hanno aderito nel territorio pontino (qui tutti i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento