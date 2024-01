Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 20 e domenica 21 gennaio

Siamo nel pieno dell’inverno, ma il tempo è bello, c’è sempre la voglia di uscire, godere delle bellezze del nostro territorio e fare qualcosa di divertente e rilassante nel fine settimana. Come sempre a Latina e provincia c’è l’imbarazzo della scelta: feste, spettacoli, sagre e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Con l’arrivo di gennaio torna ormai puntuale la Sagra della Polenta a Sermoneta, un appuntamento che celebra il piatto invernale per eccellenza. Visto il bel tempo sarà comunque piacevole partecipare a escursioni o visite guidate e nella provincia pontina non mancano le occasioni: per esempio nella giornata di sabato si potrà visitare lo splendido Parco di Pantanello, o fare una bella camminata sulla Via Francigena tra Sermoneta e Sezze ammirandola natura e i panorami mozzafiato sulla pianura sottostante. Per chi è amante dei boschi c’è l’escursione nella foresta di Circe a Sabaudia.

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli teatrali che si tengono a Latina e provincia in questo fine settimana: a Priverno si inaugura il fine settimana venerdì sera con lo spettacolo “Faccia un’altra Faccia”, al teatro D’Annunzio prosegue la stagione di prosa con “I Due Papi” un testo da cui è stato tratto anche un celebre e omonimo film. Al Teatro Moderno andrà in scena una coinvolgente biografia dedicata a Caravaggio e ai suoi ultimi e controversi giorni di vita.

Musica dal vivo

Tanti gli appuntamenti con la musica dal vivo in questo week end: al Teatro Europa farà tappa il tour nazionale di Gigi Finizio, a Latina invece doppio appuntamento con il jazz al Circolo Cittadino sabato sera con il Daniele Scannapieco Quartet e al Geena con il concerto di Pietro Ciancaglini.

Mostre

Tanta l’arte da vedere a Latina, proseguono diverse mostre: alla AG Gallery la collettiva continua fino a fine mese la mostra L’Arte contemporanea delle Donne, Alla OmiArt Gallery c’è la bipersonale di Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu,Tra Sogno e Realtà mentre allo Spazio COMEL si può visitare la personale di Francesco Paolo Martelli, Ex Tempore.

Cinema

Da poco riaperto il Cinema Lux di Aprilia e già sede di una serie di eventi, come la presentazione del nuovo film di Pieraccioni, alla quale parteciperà la coprotagonista Chiara Francini. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.