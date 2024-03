Week end a Latina e provincia: cosa fare da venerdì 8 a domenica 10 marzo

Arriva il fine settimana e finalmente ci si può rilassare e divertire senza pensare al solito tran tran quotidiano, c’è tempo per uscire a fare una passeggiata, andare a vedere una mostra o uno spettacolo a teatro, o a sentire un concerto. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Giornata Internazionale delle Donne

L’8 marzo cade la Giornata Internazionale delle Donne, un giorno per riflettere sulla condizione femminile, sulla violenza di genere e i tanti femminicidi che purtroppo salgono alla ribalta delle cronache troppo spesso. Sono diversi gli eventi che anticiperanno il fine settimana e celebreranno questa ricorrenza, tra questi: lo spettacolo teatrale Sottomesse che si terrà ad Aprilia e coinvolgerà i ragazzi delle scuole superiori della città, le iniziative che si svolgeranno presso il centro commerciale Agora a Latina nell’ambito della manifestazione Il Tempo delle Donne e la mostra “La fotografia… è femminile” che si terrà a MUG Museo Giannini fino al 24 marzo.

Manifestazioni e visite guidate

Tante anche le iniziative per conoscere meglio il nostro territorio, ricco di bellezze ed eccellenze enogastronomiche: a Monte San Biagio si terrà la Sagra della Salsiccia Monticelliana, a Priverno la Sagra della Falia e dei Broccoletti, mentre per tutto il mese di marzo si terranno una serie di escursioni per conoscere i tesori lungo la Via Francigena del sud che percorre in lungo e largo la nostra provincia e i luoghi archeologici di maggiore interesse come il parco dell’Antica Norba.

Spettacoli dal vivo

Tanta la musica e gli spettacoli dal vivo questo fine settimana, si parte già dal venerdì con il concerto, in replica anche sabato sera, La grande Canzone Napoletana in Terra Pontina, che si terrà alla Casa del Combattente di Latina. Sempre sabato sera un altro importante appuntamento al Teatro D’Annunzio con il recital “Vasame, l’amore è rivoluzionario” che vede protagonisti Marisa Laurito ed Enzo Gagnaniello. A Opera Prima si entrerà nelle atmosfere della letteratura pasoliniana con Dentro Roma.

Mostre

Diverse le mostre da vedere a Latina e in provincia: in questo fine settimana saranno inaugurate allo Spazio COMEL la personale di Cruciano Nasca, in arte Nun, Genius Loci, alla galleria Monti 8 si terrà una importante collettiva dal sapore internazionale “What I Want you to see” proseguono al la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery e l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.