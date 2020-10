Coronavirus, in provincia 864 contagi a ottobre. D'Amato: "Alti i trend di Latina, Frosinone e Viterbo"

Un nuovo picco, il più alto fino a questo momento, si è registrato ieri, 19 ottobre in provincia di Latina Sono infatti 81 i contagi riportati nel bollettino della Asl, che si aggiugnono ai 75 nuovi positivi di domenica e ai 64 della giornata di sabato. Sono 14 i comuni interessati dalla nuova impennata. La maggiora parte ad Aprilia, con 21 nuovi positivi. Altri 15 sono stati riscontrati a Latina città, 7 a Cori, Minturno e Terracina e 6 a Roccagorga. Cinque i casi a Cisterna e 4 a Formia, 2 rispettivamente a Pontinia, Sermoneta e Sonnino e uno a Gaeta, Sabaudia e Sezze.

Coronavirus, 864 contagi da ottobre

Dall'inizio di ottobre la provincia pontina è dunque arrivata a 864 contagi. Sono complessivamente 2085 i pazienti trattati dall'inizio della pandemia, di cui 1282 ancora positivi. Di questi, 1171 sono trattati in isolamento domiciliare, 111 invece sono ricoverati in ospedale, i pazienti guariti invece sono arrivati a quota 761, 11 in più nelle ultime 24 ore.

Morto un paziente di Terracina

Si registra anche, nella giornata del 19 ottobre, un altro decesso, che fa salire a 42 il numero totale da marzo ad oggi. Si tratta di un paziente di 85 anni residente a Terracina, che era ricoverato all'ospedale Fiorini per altre patologie ed è poi deceduto all'ospedale Goretti di Latina.

Coronavirus Lazio: 939 casi in un giorno

“Lieve calo dei casi a Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo su cui incide un cluster nella casa di risposo San Francesco del Comune di Farnese”. L'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato commenta i dati pervenuti dalle Asl di tutto il Lazio: Sono 939 i nuovi casi su 17mila tamponi processati, nove i decessi, 119 i guariti. Gli attuali positivi sono complessivamente 15191, di cui 13950 in isolamento domiciliare, 111 in terapia intensiva, 1130 ricoverati in altri reparti. Il totale dei contagi da marzo ad oggi è invece di 25.927, di cui 9703 guariti e 1033 decessi.

Sindaco Coletta: “Presto per vedere gli effetti delle restrizioni”

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha commentato all’agenzia Dire i dati che interessano non solo il capoluogo ma l’intera provincia e gli effetti delle restrizioni. ”Noi avevamo anticipato dei provvedimenti già al 23 settembre con l'obbligo della mascherina anche all’aperto - ha detto il primo cittadino, poi è arrivata l'ordinanza della Regione dell'8 ottobre. E' presto per avere dei dati significativi legati agli effetti delle misure restrittive però – sostiene il primo cittadino - non c'è stato un aumento ma una stabilizzazione dei casi rispetto alle altre province” (qui la notizia).

Coronavirus: il nuovo Dpcm

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato domenica sera il nuovo Dpcm che contiene altre misure contro il contagio, in vigore da ieri, 19 ottobre, al prossimo 13 novembre. Tre le principali novità:: la prima è che alle 21 si potranno chiudere strade e piazze così da evitare assembramenti; la seconda sono gli orari flessibili per la scuola (che resta aperta); la terza sono i locali chiusi a mezzanotte e dalle 18 senza servizio ai tavoli (tutte le nuove regole). La misura che ha scatenato le maggiori proteste, sopratutto da parte dei sindaci, è quella legata alla facoltà lasciata ai primi cittadini di chiudere vie e piazze dopo le 21 per assembramenti: subito dopo la conferenza del presidente Conte, infatti, i sindaci hanno fatto sentire la loro voce e il testo del provvedimento nella notte è stato modificato (qui la notizia).

Coronavirus: le altre notizie

