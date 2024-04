Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 13 e domenica 14 aprile

Con l’arrivo della bella stagione c’è voglia di muoversi, fare passeggiate, magari anche escursioni, praticare attività all’aria aperta, visitare la nostra bella provincia e partecipare a manifestazioni varie che ci permettono di conoscerla meglio. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti eventi per rilassarsi in maniera divertente e originale. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Un fine settimana dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio e internazionali con la Sagra del Carciofo di Sezze giunta alla sua 53° edizione e con la Regioni d’Europa – Mercati Internazionali street food e artigianato internazionale con un focus sulla Scozia.

Visite guidate ed escursioni

Tante anche le iniziative per conoscere meglio il nostro splendido territorio: con visita guidate a tema come capita a Fossanova con una nuova edizione del corso di Erboristeria o l’escursione alla scoperta del Monte Gemma a Maenza e sul picco del Promontorio del Circeo. Aperto anche il Giardino di Ninfa con il calendario 2024 delle visite guidate.

Spettacoli teatrali e incontri

Tanti anche gli spettacoli teatrali: al Teatro D’Annunzio va in scena Una Compagnia di Pazzi, mentre al Teatro Fellini si chiude la stagione di prosa con lo spettacolo Meno di due. A Gaeta invece si terrà una conferenza a tema religioso alla quale interverranno Diego Fusaro e Andrea Cionci.

Mostre

Mentre prosegue la seconda edizione del Concorso Internazionale di Fotografia città di Latina con diversi appuntamenti, saranno inaugurate la personale di Luca Giannini allo Spazio COMEL di Latina, Fiori dal Muro esposizione di opere realizzate dalle detenute del carcere di Latina e la mostra Il Mare e altri racconti, personale di Salvatore Bartolomeo. Proseguono inoltre in vari musei archeologici della provincia la mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano, ad Aprilia Terra e Profumo, la personale dell’artista Raffaele Aprile, la collettiva internazionale What I Want you to See alla galleria Monti 8 e la collettiva Living in Colors presso la OmniArt.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.