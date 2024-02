Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 24 e domenica 25 febbraio

Arriva il fine settimana e finalmente ci si può rilassare e divertire senza pensare al solito tran tran quotidiano, c’è tempo per uscire a fare una passeggiata, andare a vedere una mostra o uno spettacolo a teatro, o a sentire un concerto. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Escursioni e visite guidate

Due gli appuntamenti in questo fine settimana per scoprire o riscoprire le bellezze del nostro territorio con le escursioni sul Monte delle Fate e sul Monte Revole. Mentre chi vuole imparare divertendosi presso il Museo Medievale di Fossanova è in programma una visita guidata alla scoperta dei colori delle decorazioni della splendida abbazia.

Concerti

Un fine settimana ricco di appuntamenti per gli amanti della musica, ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla musica classica del violinista Gleb Gladkov che si esibirà al circolo cittadino sabato sera al jazz del Pierpaolo Principato Trio al Geena domenica pomeriggio, dalla musica da discoteca del Demolition 2024 alla musica degli anni ’60 eseguita a Sabaudia dal Complesso bandistico della città di Priverno alla musica alternativa dei Meganoidi che inaugurano il week end venerdì sera al Sottoscala 9.

Teatro e incontri

Diversi anche gli spettacoli teatrali: ad Aprilia andrà in scena Bastarde senza Gloria, commedia con Gegia e Manuela Villa mentre a Latina si potrà assistere al Barone Rampante liberamente tratto dal racconto di Italo Calvino. A Fondi lo scrittore Luca D'Onofrio presenterà il suo ultimo libro 13 Jeola.

Mostre

Tante le mostre da vedere a Latina e in provincia: sarà inaugurata al MUG Museo Giannini di Latina la personale dell’artista andalusa Adela Ojeda invece è in chiusura la mostra di fotografia di Alessandro Reale L’Infinito Istante allo Spazio COMEL. Proseguono invece la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery, l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea e a Gaeta Verso Dove personale del fotografo Franco De Luca.

Cinema

Domenica pomeriggio Fabrizio Moro presenterà ad Aprilia il suo nuovo film Martedì e Venerdì. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.