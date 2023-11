Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 18 e domenica 19 novembre

L’autunno procede con un clima clemente e per lo più del bel tempo, quindi nel fine settimana è ancora piacevole fare delle passeggiate, ammirare i panorami ammantati dei colori caldi della stagione e cercare svago e divertimento invece di chiudersi in casa. Come sempre la provincia pontina offre tante iniziative, manifestazioni, spettacoli dal vivo.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni ed escursioni

Dato che il tempo lo consente ancora sono in programma diverse visite guidate come quella al Parco di Pantanello, dove si può fare anche birdwatching, e in occasione della presentazione di un nuovo itinerario didattico sarà aperta la Grotta Guattari per due giorni di visite guidate. Al Museo Archeologico di Priverno invece è in programma un laboratorio creativo per tutta la famiglia. A Gaeta proseguono gli eventi legati all’accensione delle luminarie Favole di Luce e a Maenza mercatini e spettacoli a tema nel Castello di Babbo Natale

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana: al teatro Moderno di Latina va in scena la divertente commedia La Signora Omicidi, sempre a Latina ci sarà una trasposizione teatrale di alcune Lettere d’Amore di Ovidio. A Priverno si anticipa il week end con l'apertura della stagione di prosa venerdì sera con la commedia La Vita è un attico. Mentre al Teatro San Francesco di Latina va in scena lo spettacolo di beneficenza Le Tre Sorelle.

Concerti

Tanta anche la musica dal vivo: proseguono i concerti al Circolo Cittadino con l’esibizione di Javier Girotto & Aires Tango in programma per sabato sera, domenica pomeriggio si prosegue col jazz al Geena con il concerto dell’Alessandro Altarocca Trio. A Cori invece, in occasione del centenario dell’Aeronautica, si terrà una conferenza e un concerto in omaggio ad Alessandro Marchetti, ingegnere che ha fatto la storia della tecnologia del primo ‘900.

Arte e cinema

Per gli amanti dell’arte contemporanea si potrà visitare la collettiva delle tre artiste Emanuela Del Vescovo, Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu a Latina. Per gli amanti del cinema ci sono in programma per questo week end l’appuntamento conclusivo del Fondi Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.