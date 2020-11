Coronavirus, ottobre da record: 2500 casi in un solo mese in provincia

Ottobre si chiude con altri 205 nuovi casi di covid, che porta il conto degli attuali positivi in tutta la provincia pontina a 2685. Ancora un boom di contagi nella città di Latina, che ne registra ben 60. Ma l'attenzione è puntata ora anche su Terracina, che ieri ha contato 27 nuovi positivi.Tornando ai numeri, da marzo ad oggi sono stati infettati dal coronavirus complessivamente 3644 residenti in provincia, con un indice di prevalenza - il numero delle persone risultate positive per 10.000 abitanti - salito a 63,35. Dei 2685 attuali positivi, 2531 sono le persone che non necessitano di ricovero ospedaliero e che sono in cura presso il proprio domicilio, 154 invece i ricoverati. I guariti arrivano a 904.

La mappa dei nuovi casi in provincia

Oltre ai 60 contagi a Latina e ai 27 di Terracina, nella giornata del 31 ottobre si sono registrati 25 casi ad Aprilia ,da settimane ormai sotto osservazione, 16 a Cisterna, e poi ancora Castelforte (3), Cori (3), Fondi (8), Formia (8), Gaeta (7), Itri (1), Lenola (7), Minturno (5), Monte San Biagio (2), Pontinia (13), Priverno (4), Rocca Massima (1), Sabaudia (4), S. Felice Circeo (3), Santi Cosma e Damiano (1), Sermoneta (1), Sezze (4), Sonnino (1), Spigno Saturnia (1).

Come si muove il virus nei comuni pontini

l dettaglio della situazione dei contagi in provincia di Latina, con relativo numero di attuali positivi, guariti, pazienti deceduti e indice di prevalenza per ciascun comune pontino (pari al numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti). A Latina il più alto numero di pazienti contagiati; a Roccagorga e Cisterna l'indice di prevalenza più elevato. Osservate speciali anche Aprilia e Terracina. Solo Ponza e Ventotene salve dal virus (tutti i dettagli)

Coronavirus: 16 morti nell'ultimo mese

Tragico nel mese di ottobre anche il bilancio dei morti. Nell'ultimo bollettino del mese la Asl ha comunicato infatti ancora un decesso, quello di un altro paziente anziano che era ospite della casa di riposo Domus Aurea di Itri e che era stato trasferito all'ospedale Goretti a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni.Si tratta del settimo decesso nell'ultima settimana, il 16esimo del mese di ottobre, mentre il totale dei morti per le consieguenze del covid dall'inizio della pandemia ad oggi è di 55.

Il bilancio di ottobre: 2500 contagi

Il mese che si è appena concluso è stato senz'altro il più difficile nella gestione dell'emergenza sanitaria. In soli 31 giorni infatti sono stati registrati quasi 2500 contagi (per la precisione 2423), di cui 883 solo nell'ultima settimana. Inevitabile la pressione sull'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, che da solo assorbe tutti i ricoveri per covid del territorio.

Coronavirus Lazio: dati record

Altro dato record nel Lazio che anche oggi supera la soglia dei 2mila contagi giornalieri. Sono infatti 2289 i nuovi casi (+43 rispetto a ieri) a fronte degli oltre 25mila tamponi processati (+363). Sono 22 i decessi (+5) e 108 i guariti (-86). Nello specifico nella Capitale sono stati accertati 1180 nuovi casi, 475 nella provincia di Roma. Oltre ai 205 contagi nel territorio pontino - si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto -, poi se ne registrano altri 267 nella provincia di Frosinone, 125 in quella di Viterbo e 55 in quella di Rieti.

Coronavirus Lazio: il bollettino del 31 ottobre

Anche ieri il Lazio ha superato la soglia dei 2mila contagi giornalieri. Sono stati 2289 i nuovi casi registrati su oltre 25mila tamponi processati, 22 i decess e 108 i guariti. Nello specifico nella Capitale sono stati accertati 1180 nuovi casi, 475 nella provincia di Roma. Dalla Asl di Latina arrivano 205 contagi, altri 267 dalla provincia di Frosinone, 125 da Viterbo e 55 da Rieti. Sono ad oggi 33906 gli attuali positivi in tutta la regione, con 182 pazienti ricoverati in terapia intensiva; sono 1944 quelli ricoverati ma non in terapia intensiva; in isolamento domiciliare ci sono poi 31780 persone. I guariti sono 11304, 1212 i decessi. I contagi totali da inizio pandemia sono 46422.

Nel Lazio da lunedì test rapidi ai medici di base

"Da lunedì - ha fatto poi sapere l’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato - si avvia la distribuzione dei tamponi rapidi antigenici ai medici di medicina generale e sono gratuiti per gli assistiti. Sempre lunedì scade il termine per la dichiarazione dei requisiti e la capacità di inizio attività dei laboratori privati per l’esecuzione dei tamponi molecolari alla tariffa calmierata, in coerenza con il proficiency test del laboratorio regionale di riferimento dello Spallanzani. In corso l’istruttoria tecnica anche con la rete delle farmacie sia per test sierologici che per i test antigenici”.

Coronavirus Lazio: 3700 casi positivi nelle scuole

Sono stati ad oggi 3700 i casi positivi nelle scuole del Lazio: il bilancio da parte dell’Unità di Circi della Regione. Di questi 3007 hanno interessato gli studenti, 693 il personale scolastico. Sono 138 le scuole con focolaio e 11 quelle chiuse dalle Asl temporaneamente per le operazioni di sanificazione.

