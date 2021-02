Coronavirus Latina: gennaio si chiude con 5560 contagi in provincia, 96 i decessi

Casi in aumento nel mese appena trascorso rispetto a quello precedente. Da oggi Lazio in zona gialla, al via anche le prenotazioni per i vaccini agli over 80

Gennaio si è chiuso con 5560 contagi da coronavirus registrati tra i residenti della provincia di Latina, 96 i decessi. Il numero dei casi è stato in leggero aumento rispetto al mese precedente (erano stati 4880), mentre è stato riscontrato un seppur lieve calo nel numero delle vittime (erano state 105). L’ultima settimana del mese, ad eccezione del picco di giovedì 28 gennaio con 273 nuovi positivi, ha fatto segnare un andamento pressoché stabile della curva dei contagi che nella giornata di ieri sono stati 121; zero invece i decessi (l’ultima volta era accaduto domenica 17 gennaio).

Latina e Lazio torna tornano in zona gialla

Febbraio, nel territorio pontino come nel resto del Lazio, si apre con il ritorno dopo due settimane in zona gialla. Ma questo non può e non deve trasformasi in un tana libera tutti. “Concordo con il Ministro Speranza la zona ‘gialla’ non è uno scampato pericolo - ha detto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -. Con gli assembramenti si va dritti in zona ‘rossa’, chiedo il massimo rispetto delle regole”.

Ritorno in zona gialla: cambiano le regole

Con il ritorno in zona gialla da oggi, 1 febbraio, cambiano le regole per i cittadini della provincia di Latina come del resto del Lazio. Riaprono ristoranti, bar e le altre attività di ristorazione, che potranno tenere alte le saracinesche fino alle 18; fino alle 22 è consentito invece l’asporto. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. Sono vietati spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni di appartenenza, tranne quelli per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. Nei giorni feriali riaprono i musei, come sono aperti anche i negozi, mentre le attività presenti nei centri commerciali sono chiuse nel weekend (qui tutti i particolari).

Coronavirus Lazio: i numeri

Sono stati sotto quota mille i contagi da coronavirus ieri nel Lazio (943) a fronte però di una calo anche nel numero dei tamponi (oltre 9mila tamponi e quasi 14 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test). Sono diminuiti i ricoveri (2388), mentre sono stabili le terapie intensive (284); in aumento nelle scorse 24 ore invece i decessi (4984 in totale). In totale da inizio pandemia si sono contagiate oltre 200mila persone, sono più di 173mila quelle che poi si sono guarite; ad oggi sono più di 63mila gli attuali positivi. Il rapporto tra positivi e tamponi a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%.

Vaccini agli over 80: al via le prenotazioni. Ma non mancano i disagi

Iniziano oggi le prenotazioni online per i vaccini alle persone over 80 nella provincia di Latina e nel Lazio; ma questa mattina non sono comunque mancati i disagi. Il sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, infatti, è andato in tilt e la procedura è slittata di alcune ore (qui la notizia). Inizieranno, invece, lunedì 8 febbraio le somministrazioni del vaccino; la Asl di Latina ha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione (qui tutte le informazioni).

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 8.40 di oggi e diffuso da Salute Lazio sono quasi 190mila le dosi di vaccino somministrate in tutta la regione ad oltre 116mila donne e 73mila uomini; sfiorano le 68mila persone quelle che hanno ricevuto la seconda dose. Nella provincia di Latina ad oggi sono state oltre 10mila le dosi di vaccino inoculate; più di 3600 le persone che hanno ricevuto la seconda dose.

