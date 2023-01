Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 14 e domenica 15 gennaio

Finite le feste si torna alla normale vita quotidiana, se per tanti il rientro a lavoro o a scuola è stato duro, sarà un toccasana cercare un po’ di relax e divertimento nel fine settimana. Se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Spettacoli dal vivo

Nel weekend diversi spettacoli saranno dedicati a tutta la famiglia: al Teatro Moderno andrà in scena Dinosauri Vivi, mentre a Opera Prima debutta Il Colore Oltre lo Strappo, spettacolo che farà innamorare grandi e piccini. Per chi vuole fare delle sonore risate a teatro c’è la spassosa commedia Ripassi Domani al Teatro San Francesco. Una pièce che racconta dell’incomunicabilità tra diverse generazioni è Snowflake in scena al Fellini di Pontinia. Per chi ama la danza a Fossanova potrà assistere alla manifestazione Arte in Danza. A Gaeta sono gli ultimi giorni per ammirare le luminarie di Favole di Luce.

Mostre

C’è sempre tanta arte da ammirare a Latina e provincia nel fine settimana: proprio in questo weekend apriranno i battenti Ibrida – Hybrid allo Spazio COMEL, la personale dell’artista romano Marco Cavalieri, la mostra fotografica di Massimo del Vescovo alla Casa del Combattente. Mentre all’interno del Premio di Fotografia Naturalistica di Latina arriva l’incontro Immagini, Luce, Natura. Proseguono a Sermoneta la mostra Ritratto d’Artista che propone le opere di Laura Marcucci Cambellotti e Timeline la personale di Elena Nonnis al SusiHub. Ultimi giorni per ammirare a Sperlonga la mostra Saturnalia e al palazzo Caetani di Fondi la mostra Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione nelle sale pontine.