Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 2 e domenica 3 dicembre

È arrivato dicembre e si comincia ormai a pensare al Natale. Oltre a varie iniziative come spettacoli teatrali, concerti, mostre e manifestazioni varie, iniziano gli eventi promossi dalle Amministrazioni Comunali per il periodo delle Feste. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Come sempre sono tante le occasioni per promuovere e celebrare le eccellenze enogastronomiche pontine come accade a Formia con la manifestazione Le Vie di Bacco, e sono tanti gli eventi in programma nei calendari pensati per questo Natale 2023: dalle splendide luminarie di Gaeta Favole di Luce, agli spettacoli e mercatini al Castello di Babbo Natale a Maenza, o l’intrattenimento per grandi e piccini a Cisterna con il Regno del Natale e a Fondi con le Vie del Natale.

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana: al Teatro D’Annunzio arriva uno spettacolo che potranno seguire anche i sordi perché recitato nella lingua dei segni “Notre Dame de Paris in Lis”; al Teatro San Francesco andrà in scena la commedia Le tre Sorelle, spettacolo di beneficenza, e al Fellini di Pontinia lo spettacolo comico di danza Canto Pop.

Mostre

Tanti gli appuntamenti per gli amanti dell’arte contemporanea: saranno inaugurate questa settimana GIO la personale dell’artista Giovanni Balzarani allo Spazio COMEL, la personale di Valerio Libralato al Caffè degli Artisti e la mostra Il Maestro e Anna Laura al Garden Hotel, prosegue invece la collettiva delle tre artiste Emanuela Del Vescovo, Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu a Latina. Per chi invece è curioso di scoprire meglio il mondo del sottobosco si terrà al Museo del Parco Nazionale del Circeo una mostra micologica.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.