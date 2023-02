Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 25 e domenica 26 febbraio

Fine settimana di freddo gelido, ma questo non fermerà chi ha voglia di divertirsi e rilassarsi durante il week end. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate, musica e divertimento per tutti.

Manifestazioni ed escursioni

Tornano le manifestazioni che celebrano le eccellenze locali come Prodotti da Forno - Vicoli della Nonna che si terrà a Sezze, o la nostra storia come Terminalia – Festa dei Cippi a Sonnino, e le iniziative religiose come l’Ostensione della riproduzione della Sacra Sindone.

Cultura e spettacoli dal vivo

In questo week end saranno diversi gli spettacoli dal vivo. Tra gli spettacoli teatrali si segnalano al Teatro Moderno “Non è vero ma ci Credo” classico di Peppino De Filippo. Due giorni dedicati ai libri quelli degli eventi organizzati da Atlantide editore presso la sede dell’associazione Domus Mea. Tanta la musica dall’Omaggio a De André presso l’Ateneo delle Arti di Latina al jazz.

Mostre

Anche questo fine settimana saranno tante le mostre a Latina e provincia: sarà inaugurata a Cori la mostra a cura di Amnesty International Com’eri Vestita?, mentre proseguono: allo spazio SusiHub la personale dell’artista americano Pacifico Silano, alla Galleria Monti 8 la collettiva Verklarte Nacht, al Centro Artistico Culturale la collettiva Femminile Plurale. Invece questo settimana saranno gli ultimi giorni per visitare allo Spazio COMEL di Latina la personale dell’artista di origini persiane Mostafa Rahimi Vishteh.

Cinema

Si terrà a Maenza uno dei maggiori eventi di cinema interreligioso del centro sud Italia Ecu Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.