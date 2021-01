Coronavirus: 1243 i nuovi contagi nella regione, raddoppiano i casi in provincia in 24 ore

Raddoppiano in 24 ore i casi di covid in provincia, dopo una settimana di grande instabilità della curva. Secondo il bollettino di domenica 17 gennaio sono stati infatti 194 i nuovi positivi sul territorio pontini, distribuiti in 25 comuni. Proprio nell'arco dell'ultima settimana i contagi hanno taccato un picco di 256 e poi sono scesi a 100 nella giornata di venerdì.

Coronavirus Latina, i numeri in provincia

Per quanto riguarda i numeri, è la città di Aprilia a registrare i contagi maggiori (sono 49 in 24 ore), seguita dai comuni di Cisterna e Formia, rispettivamente con 24 e 21 casi. Sono invece 17 i nuovi positivi nella città di Latina (il numero più basso da settimane), 16 a Fondi, 10 a Gaeta. Il conto totale dei pazienti pontini contagiati dal covid dall'inizio della pandemia arriva a 17.981, con 3.437 casi solo nel mese di gennaio. Quella di ieri intanto è stata una giornata senza decessi riportati sul bollettino, che restano ufficialmente fermi a quota 296.

Coronavirus Lazio: 1243 casi, 21 morti

Nella regione sono stati 1243 i nuovi casi, 39 in meno rispetto al dato del giorno prima (sono oltre 11mila i tamponi e oltre 12mila gli antigenici per un totale di oltre 23 mila test). I decessi sono stati 21 (-15), 1088 i guariti. “Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri - spiegano dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio -, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%”. Sono quasi 190mila i contagiati totali in tutto il Lazio da inizio pandemia, quasi 108mila le persone che sono poi guarite, 4399 i decessi. Allo stato attuale i positivi sono 77510, 2766 i ricoveri (26 in meno rispetto a ieri), 296 le terapie intensive (10 in più nelle 24 ore).

Scuole e riapertura: gli studenti scioperano

Da oggi, 18 gennaio, riapertura in presenza anche per le scuole superiori della provincia di Latina e del Lazio. Alla vigilia del rientro in classe l’assessore regionale al Lavoro, Scuola e Formazione Claudio Di Berardino ha rivolto i suoi auguri ai ragazzi ricordando quali sono state le azioni messe in campo dalla Regione per un rientro a scuola in sicurezza (qui i particolari). Ma proprio per oggi il gruppo “Voce degli Studenti” di Latina ha invece annunciato uno sciopero chiedendo che il rientro in classe avvenga in sicurezza (qui la notizia completa).

La dottoressa Lichtner: "Qui non è mai finita la prima ondata"

I contagi non diminuiscono, la pressione sull'ospedale di Latina è altissima e tutti i 200 posti covid sono occupati in modo fisso da mesi. Lo spiega a chiare lettere la dottoressa Miriam Lichtner, responsabile del reparto Malattie Infettive del Goretti, che fa il punto sulla situazione in provincia: “Mentre tutti parlano della terza ondata, qui a Latina non abbiamo mai finito la seconda; e questa è la cosa più grave per la gestione dei pazienti. Il nostro ospedale da vari mesi si trova in una situazione di occupazione di circa 200 posti Covid fissi, che ha visto la riconversione di interi reparti e il coinvolgimento di medici che normalmente fanno altro. Stiamo parlando di un intero ospedale. La situazione è di continuativa emergenza. Dobbiamo assolutamente ridurre i contagi che sono stati tantissimi nelle ultime settimane. Tutti dobbiamo fare la nostra parte” ha detto la professoressa Lichtner con cui si è parlato anche di vaccini (qui la notizia completa).

Lazio e Latina in zona arancione

Da oggi il Lazio e la provincia pontina sono in zona arancione: misure più stringenti, come disposto dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza di venerdì, con i cittadini pontini che affronteranno così una nuova fase in parte conosciuta solo durante il periodo delle festività natalizie. Il Lazio, infatti, dall’inizio della suddivisione in fasce è sempre stato inserito tra le regioni in zona gialla (qui tutti i particolari sulle nuove misure).

Il punto sui vaccini

Secondo il dato aggiornato alle 20 e diffuso da Salute Lazio, sono quasi 106mila le dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna in tutta la regione, 4160 solo nella giornata di oggi. Sono sempre le donne quelle ad essere state vaccinate in numero superiore (oltre 65mila) rispetto agli uomini (quasi 41mila). Nella provincia di Latina ad oggi sono state 5759 le dosi di vaccino inoculate.

Vaccini: dal primo febbraio sei settimane per gli ultraottantenni

Avviso pubblico della Regione rivolto ai medici di medicina generale, che saranno chiamati volontariamente ad aderire alla campagna di vaccinazione e a vaccinare a loro volta gli ultraottantenni. Il servizio, come annunciato dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, partirà il primo febbraio e il tempo previsto è di sei settimane (i dettagli della notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento