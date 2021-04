Coronavirus, il Lazio e Latina in zona gialla. D'Amato: "Non è un tana libera tutti"

Sono arrivati ormia a 3.681 i casi di covid in provincia nel mese di aprile. Nella giornata di ieri ne sono stati registrati 159 in 25 comuni pontini, su un totale di 1.280 tamponti processati. Il bollettino della Asl del 25 aprile riporta anche 71 guarigioni, ancora tre decessi e ben 15 ricoveri. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi il maggior numero è ad Aprilia con 24 casi, segue Latina con 21, ma resta alta l'attenzione su Fondi, che conta ancora 16 contagi, e su Sabaudia con 12. Come già accaduto anche nei giorni passati, la provincia di Latina continua approssimativamente a registrare tanti casi quanti quelli registrati nelle province di Frosinone, Rieti e Viterbo (che ieri insieme hanno contato 165 contagi complessivi). Un dato dunque che continua a preoccupare.

Coronavirus Latina: si aggrava il bilancio di decessi e ricoveri

Negli ultimi due giorni sono tornati a crescere anche i ricoveri. Ieri sono stati15 quelli riportati dal bollettino della Asl, che arrivano a chiudere una settimana a quota 81, più o meno in linea con i dati della settimana precedente. Questo non è un segnale incoraggiante proprio nel giorno in cui si allentano le misure e la provincia, così come il Lazio, torna ufficialmente in zona gialla. Sono tre inoltre le vittime accertate nelle scorse 24 ore: tre pazienti residenti a Cisterna, Formia e Lenola, uno dei quali aveva 48 anni, gli altri due 73 e 79. I decessi salgono così a 511 dall'inizio della pandemia e a 50 dall'inizio del mese di aprile.

Lazio in zona gialla: ecco tutte le novità

Mentre il territorio pontino fa i conti con una curva che non scende, oggi, 26 aprile il Lazio entra in zona gialla come disposto dal ministro della Salute Roberto Speranza con l’ordinanza dello scorso venerdì. Dopo settimane trascorse in rosso e arancione, anche per i residenti del territorio di Latina sono previste misure meno restrittive, come anche alcune novità introdotte con l’ultimo decreto del Governo, quello soprannominato “Riaperture”. Sarà consentito spostarsi all’interno della propria regione, come anche in entrata e in uscita dalle altre regioni bianche o gialle, sempre solo tra le 5 e le 22, orario in cui scatta ancora il coprifuoco. Altre novità riguardano inoltre bar e ristoranti, negozi, cinema, teatri e spettacoli, musei e attività sportive all'aperto (qui tutti i dettagli).

D'Amato: "La zona gialla non è un tana libera tutti"

Si è chiuso invece con un lieve calo di contagi, di decessi e di ricoveri il bilancio del Lazio. Su un totale di 30mila test si sono registrati ieri, 25 aprile, 1.185 casi positivi, 81 in meno rispetto a quelli del 24 aprile, 19 decessi e 1.159 guariti. "Diminuiscono i casi e i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "La zona gialla non è un tana libera tutti, bisogna continuare a mantenere massimo rigore nei comportamenti". Anche il sindaco di Latina Damiano Coletta ha lanciato un appello alla responsabilità dei cittadini: "Cerchiamo di non creare situazioni di assembramento. Ci deve essere una sorta di autoregolamentazione; non possiamo pretendere una militarizzazione della città e ognuno di noi deve essere il controllore di se stesso" (la notizia).

Tutti i numeri della campagna vaccinale del Lazio

Per quanto riguarda, infine, la campagna vaccinale sono partiti in questi giorni due nuovi hub nel Lazio: quello allestito a Valmontone outlet e La Vela del Policlinico Tor Vergata, che somministrano entrambi il vaccino monodose Johnson & Johnson. Intanto l'Unità di crisi del Lazio ha annunciato ieri che sono state superate 1 milione e 725 mila somministrazioni di vaccino Le percentuali di somministrazioni della prima e della seconda dose di vaccino rispetto ai cittadini prenotati sono: per gli over 80 prima dose 99%, seconda dose 77%; over 70 prima dose 67%, seconda dose il 19%; over 60: prima dose 58%, seconda dose 14%. Il 25% dell'intera popolazione target della Regione Lazio (maggiori dei anni 16) ha ricevuto la prima dose e l'11% ha ricevuto la seconda dose.

Coronavirus, le altre notizie

