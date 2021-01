Coronavirus, il punto sui contagi. In provincia 4800 casi in un mese e 78 decessi

Quarantanove casi in provincia di Latina e 1.039 nel Lazio. Nel bollettino della Asl di ieri, 26 gennaio, si intravede l'inizio di una flessione rispetto ai dati degli ultimi mesi sempre oltre quota 100. Ma è presto per capire se si tratta di una casualità o di una tendenza stabile e l'attenzione resta comunque molto alta sia per il numero di decessi sia per i ricoveri in ospedale.

Coronavirus Latina: 4835 contagi nel mese di gennaio

Con il dato aggiornato del 26 gennaio salgono a 4835 i contagi totali nel mese, circa 20mila quelli accertati tra i residenti della provincia da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati ancora tre: un paziente residente a Cisterna e due di Latina. Proprio il capoluogo pontino ha pagato un prezzo altissimo in questa fase della pandemia, con 23 morti a gennaio. Le vittime del covid sono ora 329, 78 delle quali registrate proprio nel corso di questo mese.

Il bollettino del Lazio

Su quasi 10mila tamponi molecolari e quasi 20mila test antigenici i nuovi casi nel Lazio sono 1.039, 165 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Sono inoltre 43 i decessi e 2.525 i nuovi guariti. Gli attuali pazienti positivi sono 66.132. Di questi, 63.305 sono in isolamento domiciliare, 2.544 sono ricoverati non in terapia intensiva, 283 sono ricoverati in terapia intensiva 4.765 sono deceduti e 128.709 sono guariti. Dall'inizio della pandemia sono stati trattati complessivamente 199.666 pazienti.

Il vaccino Spallanzani / ReiThera sarà prodotto nel Lazio

Via libera all'accordo Reithera - Invitalia per 81 milioni di euro di investimento. “E’ un’ottima notizia che il vaccino anti Covid dell’Istituto Spallanzani -ReiThera sarà prodotto nella nostra regione, in provincia di Roma a Castel Romano”: queste le parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti dopo la notizia del via libera da parte del Cda di Invitalia al contratto di sviluppo Invitalia-Reithera. “Come Regione abbiamo creduto sin dall’inizio, nella primavera dello scorso anno, in questa ricerca sostenendola economicamente e con la massima fiducia in un team che con grande competenza e professionalità si è lanciato a capo fitto in un’avventura scientifica che molto presto ci permetterà di avere un vaccino italiano” (qui la notizia).

Anticorpi Lilly: -70% di morti. Burioni: "Prodotti a Latina, muoviamoci"

Il trattamento con la combinazione di due anticorpi neutralizzanti targati Lilly ha ridotto il rischio di ricovero e morte per Covid-19 del 70%. Lo annuncia la stessa Eli Lilly and Company, sulla base dei risultati dello studio di fase 3 Blaze-1. Gli anticorpi monoclonali sono prodotti a Latina nello stabilimento Bsp. Il virologo Roberto Burioni commenta: "Il cocktail di anticorpi monoclonali umani della Eli Lilly (peraltro prodotti in Italia, a Latina!) riduce il rischio di ospedalizzazione e di morte del 70%. Nessun morto tra i pazienti trattati. Adesso muoviamoci".

Dall’8 febbraio i vaccini per gli over 80

Parte infatti l’8 febbraio la campagna di vaccinazione riservata agli over 80 della Regione Lazio, mentre le prenotazioni prenderanno il via una settimana prima. Gli aggiornamenti sulla situazione, dovuta ai ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, sono stati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Lazio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento