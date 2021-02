Coronavirus, il punto sui contagi. D'Amato: "Senza rigore si fa presto a tornare in arancione"

La provincia pontina e il Lazio in zona gialla nel fine settimana. L'allerta è massima e l'avvertimento dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato è chiaro: "Bisogna fare attenzione agli assembramenti nel weekend. Se non c'è rigore si fa presto a tornare in zona arancione".

In provincia tornano a crescere i casi: 176 nuovi positivi

Intanto ieri, 4 febbraio, in provincia di Latina, dopo giorni di tregua e stabilità, sono tornati a crescere i nuovi casi di covid. Si è passati infatti da 97 positivi del 3 febbraio ai 176 di ieri secondo il bollettino della Asl. L'aumento riguarda tutti i comuni e si tratta per lo più di contagi che si diffondono in ambito familiare e che portano il capoluogo pontino a 27 casi, Sabaudia a 21, Aprilia a 20, solo per citare i territori con i numeri più elevati. I contagi nel mese di febbraio salgono a 422, mentre dall'inizio della pandemia ad oggi sono circa 21mila le persone contagiate in provincia.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Altri 3 decessi nelle ultime 24 ore: quelli di altrettanti pazienti che erano residenti a Cisterna, Formia e Latina. Sale così a 12 il numero dei morti in questi primi giorni di febbraio, mentre 361 i decessi totali negli 11 mesi di pandemia, la maggior parte dei quali concentrati proprio nei mesi di quella che è stata definita la seconda ondata della diffusione del coronavirus, da novembre ad oggi.

Diminuisce la pressione sull'ospedale

La sostanziale stabilità delle curva dei contagi degli ultimi giorni ha portato a ridurre la pressione ospedaliera al Goretti, soprattutto al pronto soccorso. Ha fatto il punto il sindaco di Latina Damiano Coletta in una diretta Facebook di ieri sera, 4 febbraio, insieme all'immunologo Francesco Le Foche. Il sindaco, dopo un colloquio con il direttore facente funzioni della Asl Giuseppe Visconti, che alcuni dei posti letto destinati ai pazienti contagiati sono stati riconvertiti in non covid.

Il bollettino del Lazio: 1.174 nuovi casi e 42 morti

Su quasi 13mila tamponi nel Lazio, 1.291 più di quelli di mercoledì, e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.174 casi positivi nel Lazio. Sono 42 i decessi e 2.875 i guariti nelle ultime 24 ore. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. Il valore Rt rimane stabile, ma bisogna fare grande attenzione negli assembramenti del weekend. Sono 58.026 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 55.455 sono in isolamento domiciliare, 2.308 sono ricoverati non in terapia intensiva, 273 sono ricoverati in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri), 5.165 sono deceduti e 146.154 sono guariti.

Ok dell’Aifa agli anticorpi monoclonali

E' arrivato il via libera della commissione tecnico scientifica dell'Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, all’uso di anticorpi monoclonali in Italia nella lotta al Covid. Due i tipi di monoclonali che hanno ricevuto l’ok: gli americani Regeneron ed Eli Lilly, quest’ultimo prodotto nello stabilimento Bsp Pharmaceuticals di Latina (qui la notizia).

Vaccini agli over 80: il punto sulle prenotazioni

Dalla Regione arriva anche l’aggiornamento sull’andamento delle prenotazioni dei vaccini per gli over 80, iniziate lo scorso lunedì 1 febbraio. Alle 15.30 di oggi, 4 febbraio, le prenotazioni sono circa 181.650, di cui quasi 16600 nella provincia di Latina. Le operazioni di somministrazione delle prime dosi inizieranno lunedì 8 febbraio; la Asl pontinaha chiarito quali sono i punti vaccinali distribuiti sul territorio e dunque dove sarà possibile recarsi per essere sottoposti alla vaccinazione (qui tutti gli aggiornamenti).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento