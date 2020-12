Coronavirus, casi in risalita. D’Amato: “Attenzione sempre alta. Cautela sulla riapertura delle scuole”

"Bisogna mantenere alta l’attenzione, una terza ondata rischierebbe di frenare anche la campagna vaccinale appena avviata. Invito alla cautela sul tema della riapertura delle scuole per le secondarie superiori”: queste le parole dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a commento dei dati di ieri, martedì 29 dicembre: sono di nuovo saliti i contagi da coronavirus sia nella provincia di Latina, dove sono stati 148, che nel resto della regione, 1218 su più di 11mila tamponi eseguiti.

Coronavirus Latina: quasi 100 decessi a dicembre

Ed è sempre più triste il bilancio dei decessi nel mese di dicembre nel territorio pontino: 97 in 29 giorni, un dato che ha già superato quello fatto registrare in tutto novembre. Due invece i decessi che sono stati comunicati ieri dalla Asl con il consueto bollettino che hanno fatto salire il totale da inizio pandemia a 247.

Dopo il V-Day prosegue la vaccinazione

Dopo il V-Day che nella giornata di ieri ha visto somministrare 40 dosi al personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, prosegue la campagna di vaccinazione contro il coronavirus nella provincia pontina come anche nel resto del Lazio. In queste ore è prevista, infatti, una nuova fornitura di di vaccini anti-covid, come ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. La fornitura nel Lazio, comunicata dagli uffici del Commissario, è prevista per oggi con 41 scatole del vaccino per 7.995 fiale e pari a 47.970 dosi tenendo già conto della disposizione di Aifa e della circolare del Ministero della Salute in merito alle 6 dosi (qui la notizia completa).

Coronavirus Lazio: i casi giornalieri tornano sopra quota mille

Come detto, ieri è aumentato anche il numero dei casi giornalieri nel Lazio, dopo che per due giorni era stato sotto quota mille. Sono stati 1218 i contagi di cui ha dato notizia la Regione Lazio, 252 in più rispetto alla giornata precedente. Il rapporto tra tamponi e positivi è al 10%, mentre nella giornata di ieri sono aumentati anche i ricoveri, in calo, invece, le terapie intensive.

V-day a Latina: "Giornata storica"

Ma quella di ieri è stata la giornata del V-Day a Latina: all’ospedale Santa Maria Goretti sono state somministrate le prime 40 dosi di vaccino agli operatori sanitari. Un segnale di speranza, che rappresenta una tappa importante nella battaglia al coronavirus. Le operazioni sono state svolte all’interno della tecnostruttura allestita fuori al nosocomio del capaoluogo alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, del sindaco Damiano Coletta, del prefetto Maurizio Falco, del direttore sanitario del Goretti Sergio Parrocchia e del direttore sanitario della Asl pontina Giuseppe Visconti (qui la notizia e tutti gli aggiornamenti).

Vaccini, Zingaretti: "Un giorno di svolta, ma la battaglia è ancora lunga"

"Un giorno di svolta. Dobbiamo però essere molto chiari: la battaglia contro il covid è ancora lunga” ha commentato il presidente Zingaretti. “Non è la fine del covid, è l'inizio di una nuova stagione perché finalmente si è accesa una piccola fiamma alla fine del tunnel e questo non può che darci speranza. Però, proprio noi nel Lazio che siamo una delle poche regioni mai finite in zona arancione, ora dobbiamo essere molto uniti e capire che ancora servono dei mesi" (qui la notizia e il video).

Cisterna, festa danzante in un locale nonostante i divieti: multato un consigliere comunale

Nonostante le restrizioni imposte Governo e finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del covid, a Cisterna gli agenti del commissariato di polizia hanno scoperto un pranzo in un ristorante che si è trasformato in una festa danzante. Al pranzo nel locale ha partecipato anche un consigliere comunale di Cisterna, che ha poi postato tutto sui suoi profili social, mostrando un trenino fra i partecipanti e balli sui tavoli (i dettagli della notizia)

Latina in zona arancione: cosa si può fare e quali i divieti

Ancora oggi, e per l'ultimo giorno quest'anno, Latina e il Lazio saranno in zona arancione; scatta da domani, infatti, il ritorno alla zona rossa. Quali sono i divieti e cosa è invece possibile fare ancora oggi? Ecco un prontuario delle regole, dei permessi e delle restrizioni ((leggi qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

