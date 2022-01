Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Finalmente arriva il fine settimana, la situazione non è facile, ci meritiamo davvero un paio di giorni di riposo, leggerezza e divertimento. I luoghi della cultura e le tante associazioni del territorio offrono diversi modi di farlo in sicurezza.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo weekend.

Escursioni e visite guidate

– Escursione guidata sul Monte Leano

– Buona Domenica sul lungomare di Latina

Spettacoli dal vivo e cultura

– Opera Prima in Binario 21

– Una Vita o Prove di Liberazione a Cori

– La Bella Addormentata in scena a Formia

– L’Uomo Ideale al Teatro Europa

– I weekend di Convivium a Priverno

– Il Mio Mare alla Casa del Combattente

Mostre

– Don’t Worry Baby: la personale di Pacifico Silano

– Antonella Catini in mostra all’Oxer

– La personale di Patrizio Marafini alla Benacquista

– Porticato Gaetano