Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 10 e domenica 11 settembre

L’estate è agli sgoccioli, ogni tanto il tempo non promette bene, ma si può ancora pensare al relax e al divertimento tipico delle vacanze. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla musica dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e alle sagre e chi più ne ha, più ne metta.

Sagre, feste e manifestazioni

Tante le manifestazioni che promuovono le tradizioni e i prodotti del nostro territorio dalla Festa del Pesce Azzurro a San Felice, alla Porta del Sud a Formia. A Fossanova si terrà il convegno Dalla Terra Alla Mensa La Rinascita Culturale Sociale Ed Economica Del Lazio. Un allegro saluto alla bella stagione che se ne va si terrà a Norma con la Notte Bianca, mentre a Priverno prosegue la Settimana Europea dello Sport.

Teatro e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti interessanti per gli amanti dello spettacolo dal vivo: Radure, la rassegna itinerante sulla via Francigena del Sud, che si sposta nel fine settimana a Maenza; nei giardini del Palazzo Comunale sabato si terrà lo spettacolo di Flamenco e domenica Che Disastro di Spettacolo all’interno della rassegna estiva promossa dal Comune di Latina, mentre a Campodimele si terrà il Comic Show con Francesco Chicarella. Per chi ama la musica e gli spettacoli dal vivo, questo fine settimana proseguono gli appuntamenti della rassegna Ecosuoni a Terracina e il secondo appuntamento con il festival L.A. Classica a Latina scalo.

Visite guidate

Sono in programma per il fine settimana anche una serie di appuntamenti di grande interesse anche per chi vuole conoscere meglio il nostro territorio: dalle visite guidate al Teatro Romano di Terracina aperto in via eccezionale proprio fino a questo weekend, le aperture dello splendido Giardino di Ninfa e in tour Fondi Nascosta all’interno della rassegna R…Estate a Fondi.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel weekend: a Sermoneta si terrà la mostra diffusa Sinfonia dell’Arte, presso la ludoteca Sergio Ban si potranno vedere in esposizione i disegni dell’artista romano Fulvio Bucelli, al MadXI L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi, al Castello Caetani di Sermoneta fino a fine settembre si potrà ammirare l’eccezionale Spada di Cesare Borgia, a Priverno c’è la personale di Franco Vitelli, mentre questo fine settimana a Fondi sarà l’ultimo per visitare la mostra dedicata a David Bowie a Palazzo Caetani e nel quartiere della Giudea si potrà ammirare l’esposizione Carta. Per un’arte sostenibile.

Cinema

Tra i vari appuntamenti del weekend c’è anche l’Aprilia Film Festival un concorso internazionale dedicato ai cortometraggi che lascia ampio spazio anche alle altre arti. La consueta programmazione nelle sale pontine si arricchisce di tante novità.