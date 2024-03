Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 16 e domenica 17 marzo

Un fine settimana ricco di avvenimenti, dall’arrivo imminente della primavera all’anticipo della festa del papà. C’è voglia di rilassarsi e divertirsi e finalmente con il week end c’è tempo per uscire a fare una passeggiata, andare a vedere una mostra o uno spettacolo a teatro, o a sentire un concerto. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Come sempre il nostro territorio offre molto sia in ambito enogastronomico che in quanto a storia, tradizioni e usanze, e tante sono le manifestazioni che celebrano questa ricchezza. In particolare questo fine settimana a Monte San Biagio si celebra la Salsiccia monticelliana, mentre a Gaeta prosegue la manifestazione Favole di Gusto che promuove le eccellenze locali. A Formia un appuntamento per i golosi con la Festa del Cioccolato Artigianale. In molte piazze pontine inoltre si potranno trovare le Uova di Cioccolato dell’AIL per contribuire alle attività della fondazione per aiutare chi soffre di gravi malattie del sangue.

Festa del Papà

Martedì 19 marzo si celebra la festa del papà ma diverse istituzioni anticipano la ricorrenza con una serie di iniziative a cui partecipare nel fine settimana: al Museo Medievale di Fossanova si terrà un laboratorio per bambini e papà sul tema dei cavalieri, al Parco del Circeo si potrà partecipare a una caccia al tesoro che vedrà sfidarsi le squadre composte da papà e figlioletti.

Visite guidate ed escursioni

Con l’arrivo imminente della primavera aumentano anche le visite guidate e le escursioni alla scoperta del nostro meraviglioso territorio: come quella organizzata dal FAI di Latina sulla Semprevisa, le passeggiate lungo la Via Francigena, le visite guidate al Parco di Pantanello e quelle al Giardino di Ninfa, che finalmente riapre le porte ai visitatori dopo la pausa invernale.

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli teatrali in programma questo fine settimana, sia per grandi che per piccini. Si parte già venerdì sera a Priverno con Cristo di Periferia, al teatro Moderno per tutto il week end si potrà assistere alla divertente commedia Miseria Bella. La giornata di sabato in particolare sarà dedicata agli spettacoli per ragazzi: a Opera Prima si terrà il secondo appuntamento con la mini rassegna In Viaggio con Dante e al D’Annunzio andrà in scena lo spettacolo Dire Fare Baciare Lettera Testamento.

Musica

Tanta anche la musica a Latina e provincia: a Gaeta infatti, nell’ambito di Favole di Gusto, si potrà assistere al concerto di Gatto Panceri, mentre al Circolo cittadino si terrà un altro appuntamento con il Jazz con l’Antonio Faraò Trio.

Mostre

Diverse le mostre da vedere a Latina e in provincia, proseguono allo Spazio COMEL la personale di Cruciano Nasca, in arte Nun, Genius Loci, alla galleria Monti 8 l’importante collettiva dal sapore internazionale “What I Want you to see”, al Museo Emilio Greco di Sabaudia c’è MAD Donna e al MUG di Latina la mostra “La Fotografia è… femminile”. Proseguono inoltre la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery e l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea.

Cinema

Al cinema LUX di Aprilia Riccardo Scamarcio e il regista Stefano Mordini presenteranno il film Race For Glory – Lancia vs Audi. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.