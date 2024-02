Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 17 e domenica 18 febbraio

Finito sulla carta il Carnevale, siamo entrati nella Quaresima che ci porterà tra poco più di un mese alla celebrazione della Pasqua, ma intanto, pregustando qualche giorno di festa e relax possiamo intrattenerci in tanti modi diversi sia a Latina che in provincia. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Tra le manifestazioni che si tengono nel corso della settimana e che finiranno nel week end c’è la festa per il 1° anniversario del Collettivo Spontaneo Femminile di Latina che ha organizzato una serie di eventi e incontri presso lo Spazio Nicolosi. Per chi ha voglia di stare all’aria aperta, visto anche l’inverno mite che stiamo vivendo, c’è in programma una escursione a Campo Soriano, Monte Romano e Monte Pilucco.

Carnevale

Sebbene il Carnevale sarebbe dovuto finire con il martedì grasso, ovvero il 13 febbraio scorso, per via del maltempo tanti eventi sono stati spostati a questo fine settimana, quindi si continua con feste in maschera, sfilate di carri allegorici e tanto divertimento soprattutto per i più piccini ad Aprilia e con il Carnevale Pontino a Sabaudia e Borgo Hermada.

Spettacoli dal vivo

È sempre un week end ghiotto a Latina e provincia per gli amanti del teatro e della musica. Si parte addirittura di giovedì con una particolare versione dell’Otello al teatro D’Annunzio, nel fine settimana invece arriveranno al Teatro Moderno Plaza Suite una esilarante commedia con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, al Teatro Fellini sabato sera ci sarà L’Arsenale delle Apparizioni, spettacolo benefico tratto da I Giganti della Montagna di Pirandello. A metà strada tra il concerto, la proiezione cinematografica e lo spettacolo teatrale c’è George Street Live a Opera Prima. Per gli amanti del jazz l’appuntamento invece è doppio: sabato sera al Circolo Cittadino con Maurizio Rolli Sound Archives e domenica pomeriggio al Geena con Zakynthos il recente progetto del chitarrista Francesco Bruno.

Mostre

Tante le mostre da vedere a Latina e in provincia: sarà presentato il catalogo Contemplazione dell’Impermanenza che mostra l’ultima produzione dell’artista pontina Emanuela Del Vescovo. Proseguono allo Spazio COMEL la mostra di fotografia di Alessandro Reale L’Infinito Istante, la collettiva Living in colors alla OminArt Gallery, l’omaggio a Giuseppe Di Salvo presso Spazio Idea e a Gaeta Verso Dove personale del fotografo Franco De Luca.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.