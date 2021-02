Coronavirus, nel Lazio 1027 casi e 3mila guariti. D'Amato: "Non ci aspettiamo un cambio di colore"

Tornano sulle cifre dei giorni scorsi i contagi in provincia di Latina. Dopo i 38 casi di martedì, il bollettino della Asl di ieri, 10 febbraio, ne ha riportati 96, distribuiti in 20 comuni pontini, con i numeri più elevati nel comune di Terracina (16 nuovi positivi) e Aprilia e Latina (entrambi con 15 contagi).

Nel mese di febbraio i contagi arrivano dunque a 1080, mentre in totale i pazienti contagiati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 22mila. I guariti però nella sola giornata di ieri sono stati ben 215, più del doppio rispetto ai nuovi positivi. Ancora due però i decessi registrati in provincia: un paziente di Pontinia di 95 anni e una donna di Roccagorga di 80, che portano il totale delle vittime pontine dall'inizio della pandemia a oggi a 371, mentre nel solo mese di febbraio i decessi sono stati 22.

Coronavirus Lazio, nuovi casi sopra quota mille

Salgono anche i contagi nella regione, di nuovo sopra i mille. Sono per la precisione 1027, a fronte di oltre 12mila tamponi e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test. Drammatico il bilancio dei decessi: i morti infatti nelle ultime 24 ore sono stati 51, cioè 18 in più del giorno precedente, mentre i guariti sono 3.188. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 3% - ha spiegato l’assessore alla Sanità D’Amato -. Non ci aspettiamo un cambio di colore per la prossima settimana”.

Il bollettino del Lazio

Sono scesi sotto quota 45mila gli attuali positivi in tutto il Lazio, dove sono 2233 i ricoveri (-24 rispetto a ieri) e 260 le terapie intensive occupate (-8). Oltre 215mila i contagi totali da inizio pandemia tra le 5 province con quasi 165 persone che sono poi guarite; sono 5375 i deceduti.

Over 80: nel Lazio superata quota 30mila vaccinati

E’ stata superata la quota di 30mila over 80 che hanno ricevuto il vaccino anti Covid nel Lazio. "Siamo la prima Regione italiana per copertura vaccinale agli anziani - ha commentato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Le operazioni di somministrazione si stanno svolgendo regolarmente e abbiamo un tasso di confermata presenza superiore al 98%". Per sopperire alle assenze è stata inoltre utilizzata una "panchina" per circa il 2%. "Il metodo israeliano funziona - aggiunge - Ad oggi sono oltre 236mila le prenotazioni e di queste l’86% eseguite con modalità online e il 14% con modalità telefonica. Con le dosi a disposizione dovremmo concludere nel mese di aprile le somministrazioni per gli over 80 e subito dopo partiremo con le persone estremamente vulnerabili e la fascia over 70 anni".

L'annuncio dalla Bsp: "Presto gli anticorpi monoclonali anche in Italia"

Partirà a breve la produzione e la distribuzione per l'Italia degli anticorpi monoclonali di Lilly, dopo il via libera dell'Aifa. Parte del processo di produzione avverrà nell'azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina. L'annuncio alla stampa ieri, 9 febbraio, dallo stabilimento di Latina (qui la notizia). Un evento a cui hanno partecipato le autorità cittadine, il sindaco di Latina Damiano Coletta e anche il primo cittadino di Firenze, oltre ai vertici di Bsp e Eli Lilly. "Sono orgoglioso – dichiara Coletta – che il nostro territorio ricopra un ruolo così importante nella lotta al Covid-19 e lo farà attraverso una vera e propria eccellenza come la Bsp Pharmaceuticals. Colgo l’occasione per complimentarmi con il Presidente Aldo Braca per la capacità imprenditoriale dimostrata nel settore della ricerca (l'intervento del sindaco Coletta alla Bsp).

Il piano per Astrazeneca: si inizia dai 55enni a scalare

Sono in arrivo anche sul territorio pontino le dosi di siero Astrazeneca, che saranno destinate a partire dai 55enni a scalare. Si procederà in questo caso alla somministrazione per anno di nascita. In questa fase della campagna vaccinale però la Asl conta di inserire anche alcune categorie sanitarie che erano rimaste fuori, come i medici liberi professionisti, gli odotontoiatri e i farmacisti. Questi ultimi, under 55, potrebbero essere vaccinati proprio con Astrazeneca. Si conta inoltre di aprire un'altra sede vaccinale nella città di Latina, che potrebbe essere collocata nella struttura del centro sociale di via Vittorio Veneto (qui tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

