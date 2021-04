Coronavirus, sale la curva in provincia trainata dal picco di Latina. Nel Lazio record di vaccini in un giorno

Nella regione il valore Rt a 0,79, calano ricoveri e terapie intensive, ma in provincia la curva non scende. Tutti i dati aggiornati

La provincia di Latina ha contato ieri, 16 aprile, ancora 184 contagi riportati nel bollettino della Asl e accertati su 1.100 tamponi effettuati. La percentuale tra test e contagi sale in modo preoccupante, trainata soprattutto dai dati che provengono dalla città di Latina. Nel capoluogo infatti è stato registrato un nuovo picco di 61 positivi. Numeri a due cifre anche ad Aprilia, con 26 casi, a Gaeta che ne conta 12, a Fondi con 11 e a Sezze con 10. Il bollettino riporta inoltre 171 pazienti guariti dal covid nelle scorse 24 ore e nessun decesso.

Coronavirus Latina: il bilancio dei ricoveri

Mentre dunque le vittime restano 493 dall'inizio della pandemia e 32 dall'inizio di aprile, tornano a salire i i ricoveri ospedalieri: altri 17 quelli riportati nel bollettino del 16 aprile per un totale di 260 dall'inizio del mese. Occasionalmente i pazienti sono stati collocati anche nella tensostruttura esterna del Goretti, che nelle scorse settimana è stata liberata dal centro vaccinazioni e restituita alla sua originaria funzione.

Il bollettino della regione Lazio

Su oltre 37mila test, si sono contati nel Lazio 1.474 casi positivi nella giornata di ieri, a cui si aggiungono 39 decessi e 1.053 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Su 307.973 casi complessivi trattati nel Lazio ci sono 51.013 attuali positivi, di cui 2.859 ricoveri e 382 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano invece 47.772 persone. Il totale dei guariti dal covid arriva invece a quota 249.720 mentre i decessi sono 7.240 dall'inizio della pandemia.

Nel Lazio record di vaccinazioni in un giorno, Latina verso quota 100mila

Nel Lazio è stato raggiunto il 16 aprile il record di somministrazioni, con 32mila dosi di vaccino inoculate. Nella regione si viaggia dunque verso il milione e 445 mila vaccinazioni totali. Un dato sottolineato anche dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato nel corso della sua visita ieri al Goretti di Latina. La provincia pontina si avvicina invece al traguardo delle 100mila vaccinazioni. "Entro il mese - ha dichiarato D'Amato - dobbiamo chiudere tutti gli over 80 e buona parte degli over 70: mettere in sicurezza queste due fasce di età significa preservare l’86% di coloro che nel caso di contagio possono avere problemi molto seri, anche di letalità”. La Asl guarda intanto anche alle programmazione futura e ipotizza di creare nell'area dell’ex Rossi Sud di Latina, in via dei Monti Lepini, un drive-in vaccinale destinato alle categorie under 60 quando partiranno le vaccinazioni (qui i dettagli).

La direttrice Asl: "174 posti letto covid al Goretti"

In occasione della visita dell'assessore a Latina, la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli ha fornito un quadro della situazione in provincia, sotto il profilo dei contagi, dei ricoveri e anche dell’avanzamento della campagna vaccinale. “Oggi al Goretti, su 328 posti letto attivi, 174 sono covid. C’è uno sforzo grandissimo nel garantire un livello di risposta che anche in questa terza fase è stato elevatissimo. Il numero di ricoveri nella terza fase è stato molto più elevato che nella prima. I restanti 154 posti letto garantiscono le reti tempo dipendenti". Si è poi fatto il punto sui contagi, sui tamponi effettuati di media e sulle vaccinazioni, che il 15 aprile hanno raggiunto il record pontino delle 2.560 somministrazioni (la notizia completa).

Torna la zona gialla: cosa cambia dal 26 aprile

Torna la zona gialla dal 26 aprile e arrivano le prime riaperture. E' quanto emerge dalla conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al ministro della Salute Roberto Speranza, con cui sono state annunciate alcune delle novità che, contagi permettendo, potrebbero arrivare già dalla fine di questo mese. La prima, come detto, il ripristino della zona gialla. Dal 26 aprile si anticipa l'introduzione della zona gialla, dando la precedenza alle attività all'aperto e alle scuole (tutte le novità).

Assembramenti nei fine settimana: chiuse due piazze di Latina

Troppi assembramenti di giovani nel fine settimana: il sindaco di Latina Damiano Coletta ha emesso un provvedimento di chiusura per alcuni dei luoghi di ritrovo che lo scorso fine settimana erano gremiti. Si tratta in particolare di Piazza Dante e Piazza Silvio D'Amico, Il provvedimento è valido per le giornate del 16,17 e 18 aprile, dalle 16 fino alle 22 (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento