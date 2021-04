Coronavirus, frenata dei contagi nel Lazio e a Latina. In provincia la pandemia ha fatto 500 vittime

Appare in frenata la curva del covid in provincia sulla base degli ultimi dati resi noti dal bollettino della Asl: 50 contagi nelle scorse 24 ore, ma i tamponi sono stati solo 770. Salgono così a 2854 i positivi totali nel mese di aprile, con una media di circa 142 ogni giorno. E' a Latina ed Aprilia che si concentrano oltre la metà dei casi del 20 aprile: 17 nel capoluogo e 11 nella città nel nord della provincia. Sono in totale 14 i comuni coinvolti.

Coronavirus Latina: 500 decessi

Dopo una tregua durata due giorni tornano purtroppo a salire anche i decessi: tre i pazienti che hanno perso la vita a Cisterna, Monte San Biagio e Terracina. Avevano 58, 74 e 77 anni. Salgono così a 39 le morti legate al covid nel mese di aprile e arrivano a 500 i decessi conteggiati dall'inizio della pandemia tra i residenti della provincia.

Il punto sui ricoveri

Sul fronte ricoveri, 16 quelli comunicati dalla Asl che hanno fatto salire il totale in tutto il mese di aprile nel territorio pontino a 310. Ricoveri che, dopo giorni con una crescita contraddistinta dal segno meno, anche oggi sono in aumento in tutto il Lazio. Secondo il bollettino della Regione sono 2782 le persone ricoverate (+29), 353 (-17 rispetto a ieri) invece le terapie intensive occupate. Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 20 aprile, le terapie intensive occupate sono scese al 37% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), mentre i ricoverati nelle aree non critiche sono stabili al 43% (la soglia è al 40%).

Coronavirus Lazio: secondo giorno sotto quota mille

Per il secondo giorno consecutivo i casi sono sotto quota mille in tutto il Lazio. I contagi totali sono 926 a fronte di 35mila test totali, di cui oltre 13mila molecolari (+4636) e oltre 21mila antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è sceso al 6%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 2%. Sempre alto il numero dei decessi, 34 nelle scorse 24 ore (-4) mentre i guariti sono stati 2174. Nel complesso, alla giornata del 20 aprile sono 49.176 gli attuali casi positivi, di cui 46041 sono in isolamento domiciliare, 2.782 sono ricoverati non in terapia intensiva, 353 sono ricoverati in terapia intensiva. 7362 sono i pazienti deceduti e 255816 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 312.354 casi.

Le novità sulla campagna vaccinale

Il Lazio prosegue a ritmo spedito la campagna vaccinale e fa il punto sulle somministrazioni, chiarendo che, secondo i dati disponibili al 20 aprile, sul totale di 1.569.366 vaccini inoculati, oltre 1.102.000, pari al 22,5%, sono stati per la prima dose; più di 467mila la seconda, pari al 9,5%. Nella fascia di età degli over 80 inoltre hanno ricevuto la prima dose più del 97% dei cittadini prenotati, la seconda oltre il 70% (qui i dati completi e le percentuali per fasce di età). Intanto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato che il Lazio punta ora alle 40mila somministrazioni al giorno. Da martedì 27 aprile al via le prenotazioni per la nuova fascia di età, quella compresa tra i 59 e i 58 anni (nati nel 1962 e '63).

La direttrice Asl: "174 posti letto covid al Goretti"

In occasione della visita dell'assessore a Latina, la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli ha fornito un quadro della situazione in provincia, sotto il profilo dei contagi, dei ricoveri e anche dell’avanzamento della campagna vaccinale. “Oggi al Goretti, su 328 posti letto attivi, 174 sono covid. C’è uno sforzo grandissimo nel garantire un livello di risposta che anche in questa terza fase è stato elevatissimo. Il numero di ricoveri nella terza fase è stato molto più elevato che nella prima. I restanti 154 posti letto garantiscono le reti tempo dipendenti". Si è poi fatto il punto sui contagi, sui tamponi effettuati di media e sulle vaccinazioni, che il 15 aprile hanno raggiunto il record pontino delle 2.560 somministrazioni (la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento