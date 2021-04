Coronavirus Latina: oltre 2800 casi ad aprile in provincia. Tornano a crescere i ricoveri nel Lazio

Oltre 2800 casi di coronavirus dall’inizio del mese (2804) nella provincia di Latina, con una media di 147 ogni giorno. Si mantiene stabile nelle ultime 48 ore la curva nel territorio pontino dopo i 112 positivi comunicati ieri dalla Asl, stesso dato del giorno precedente, mentre è in leggera crescita rispetto ad un mese fa se si pensa che a marzo quando erano passati 19 giorni i contagi sfioravano quota 2600.

Coronavirus Latina: la diffusione dei contagi

E nel territorio pontino resta alta l’attenzione nei territori di Latina ed Aprilia dove ancora una volta ieri sono stati registrati i dati più alti con 34 contagi nel capoluogo e 25 nella città del nord pontino, concentrando così circa la metà dei 112 contagi totali contenuti nel bollettino. Bollettino che per il secondo giorno consecutivo, e questa è la buona notizia, non ha riportato nuovi decessi ma soli 9 guariti.

Coronavirus Latina: il bollettino del 19 aprile

Il punto sui ricoveri

Sono stati 9 anche i ricoveri comunicati dall’Azienda sanitaria locale ieri che hanno fatto salire il totale in tutto il mese di aprile nel territorio pontino a 294. Ricoveri che, dopo giorni con una crescita contraddistinta dal segno meno, nelle scorse 24 ore sono tornati a crescere in tutto il Lazio. Secondo il bollettino della Regione ad oggi sono 2753 le persone ricoverate, 370 (in calo ieri) le terapie intensive occupate. Secondo i dati riportati nel portale di Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), e aggiornati al 19 aprile, le terapie intensive occupate sono al 39% (la soglia indicata dal Ministero della Salute è al 30%), mentre i ricoverati nelle aree non critiche sono saliti al 43% (la soglia è al 40%).

Coronavirus Lazio: scendono i contagi ma…

Sono scesi sotto quota mille (950) i contagi ieri in tutto il Lazio a fronte però, è bene ricordarlo, di un numero più basso anche di tamponi, come spesso accade nel fine settimana. Il rapporto tra tamponi e positivi è infatti salito al 10%, che si riduce al 6% se si considerano anche gli antigenici. Sono stati invece 38 i decessi ieri (7328 i totali) e 1244 i guariti (oltre 253mila i totali). Al momento sono più di 50mila gli attuali positivi in tutta la regione, mentre i contagi totali da inizio pandemia hanno superato quota 311mila.

Il punto sui vaccini

Prosegue la campagna vaccinale nel Lazio dove sono arrivate a 1.537.299 le somministrazioni (il dato aggiornato alle 9 di oggi) con oltre 455mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Più di 103mila, invece le vaccinazioni nella provincia di Latina e sono più di 30mila coloro che hanno fatto anche il richiamo.

A Latina il 9,5% dei contagi covid di tutto il Lazio

Il 9,5% dei casi di covid registrati da inizio pandemia nel Lazio sono concentrati nella provincia di Latina, mentre in tutta la regione l’eta mediana dei contagiati è di 45 anni. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio Dep - Seresmni dell’Unità di Crisi della Regione Lazio che ad oltre un anno dall’inizio dell’emergenza Covid ha analizzato l’incidenza e la distribuzione dei casi su tutto il territorio (qui tutti i dati).

La direttrice Asl: "174 posti letto covid al Goretti"

In occasione della visita dell'assessore a Latina, la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli ha fornito un quadro della situazione in provincia, sotto il profilo dei contagi, dei ricoveri e anche dell’avanzamento della campagna vaccinale. “Oggi al Goretti, su 328 posti letto attivi, 174 sono covid. C’è uno sforzo grandissimo nel garantire un livello di risposta che anche in questa terza fase è stato elevatissimo. Il numero di ricoveri nella terza fase è stato molto più elevato che nella prima. I restanti 154 posti letto garantiscono le reti tempo dipendenti". Si è poi fatto il punto sui contagi, sui tamponi effettuati di media e sulle vaccinazioni, che il 15 aprile hanno raggiunto il record pontino delle 2.560 somministrazioni (la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento

