Coronavirus, i contagi non danno tregua: in risalita la vigilia di Natale in provincia e nel Lazio

Sarà un Natale diverso, necessariamente condizionato dall’emergenza coronavirus. E lo sarà per tutti noi chiamati a qualche sacrificio durante queste festività per limitare la diffusione del Covid-19. La vigilia in provincia ha fatto segnare un nuovo aumento dei contagi, sono stati 174, a fronte dei 120 e 132 dei due giorni precedenti. Il totale da inizio pandemia è così salito a 13575. E sarà un natale ancora più triste per quanti hanno perso i propri cari a causa del coronavirus: altri 5 decessi sono stati comunicati ieri dalla Asl, che hanno fatto salire il totale da marzo a 236 morti tra i residenti nel territorio provinciale.

Coronavirus Latina: il bollettino del 24 dicembre

Coronavirus Latina: in aumento i guariti

Ma la buona notizia di questi giorni arriva dai guariti: anche ieri sono stati in numero maggiore rispetto ai nuovi positivi, 279. Un dato importante su cui riflettere ma che non deve indurre ad abbassare la guardia.

Si spengono le luminarie: Latina ricorda chi non ce l'ha fatta

Luminarie spente nel cuore di Latina per ricordare quanti, nella battaglia contro il coronavirus, non ce l’hanno fatta. L’iniziava del Comune organizzata nel giorno della vigilia di Natale. Dalle 18 e per 10 minuti l'albero di Natale di piazza del Popolo e le luminarie del giardino della piazza hanno smesso di brillare mentre il sindaco di Latina Damiano Colletta ha osservato un minuto di silenzio (qui la notizia e il video).

Tamponi rapidi: il Tar respinge il ricorso contro il prezzo calmierato

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei laboratori contro il prezzo calmierato dei tamponi antigenici proposto dalla Regione Lazio ritenendo “non meritevoli di accoglimento le istanze di togliere il prezzo calmierato concordato con le principali associazioni di categoria”. soddisfatto il presidente Zingaretti: “La sospensione dal parte del Tar del Lazio è una buona notizia. Questo è il segnale che quanto deciso fino ad ora è ben fatto” (qui la notizia)

Coronavirus Lazio: quasi 75500 attuali positivi

Casi in aumento ieri anche nel Lazio, sono stati 1519, con 24 decessi e 1706 guariti. Sono aumentati i ricoveri (2690) ma diminuite le terapie intensive (293). E sono quasi 75500 le persone che nel Lazio trascorreranno questo Natale da contagiati, mentre da inizio pandemia quelle guarite sono state più di 75mila, i decessi 3458. I contagi totali da marzo sono arrivati a quasi 154mila.

La Asl avverte: "Situazione ancora preoccupante”

E proprio in previsione delle feste di Natale il direttore della Asl Giorgio Casati ha invitato i cittadini a non abbassare la guardia: "La diffusione del contagio non si ferma non solo con i divieti ma soprattutto i comportamenti corretti". La situazione in provincia è infatti ancora preoccupante e, come spiega anche la professoressa Lichtner responsabile delle Malattie Infettive di Latina, ci sono ancora al Goretti 200 ricoverati covid e 20 accessi giornalieri al pronto soccorso (i dettagli).

Natale in zona rossa anche in provincia di Latina

Sarà un Natale in zona rossa anche a Latina e nella provincia. Da ieri sono scattate le misure più stringenti anche nel territorio pontino, quelle previste dal decreto Natale e che cambieranno in questi giorni le vite dei cittadini mentre si prevede anche una stretta sui controlli; per uscire di casa servirà l'autocertificazione (tutti i dettagli).

Vaccini covid: ecco come sarà la distribuzione dopo il 27 dicembre

L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria regionale Alessio D'Amato ha spiegato come avverrà la distribuzione dei vaccini nel Lazio. Dopo il V-Day di domenica 27 dicembre all'Inmi Spallanzani di Roma "con la vaccinazione simbolica ad una infermiera, un operatore socio-sanitario, una ricercatrice e due medici, le prime dosi previste verranno somministrate agli operatori che poi saranno a loro volta vaccinatori. Le Asl e le aziende ospedaliere partiranno nei due giorni a seguire, ha specificato D'Amato. A Latina dunque le prime dosi arriveranno dunque il 28 dicembre (la notizia).

