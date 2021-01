Coronavirus Latina, oltre 700 casi a gennaio, 9 i decessi. Vaccini nel Lazio: i dati aggiornati

Più di 700 casi di coronavirus in 4 giorni (sono 704) e 9 decessi nella provincia di Latina mentre nel Lazio ad oggi, martedì 5 gennaio, il rapporto tra tamponi e positivi è al 13%, e nelle scorse 24 ore è cresciuta la pressione sugli ospedali. Questo il quadro nel territorio pontino e nel resto della regione mentre a livello nazionale il Governo è al lavoro per delineare le restrizioni dopo il 6 gennaio e il rientro a scuola. Nella giornata di ieri sono stati 125 i nuovi casi nel territorio pontino (in leggero calo rispetto al giorno precedente) che hanno fatto salire a 15248 i contagi totali accertati da inizio pandemia.

Coronavirus Latina: il bilancio dei decessi

Altri due decessi sono stati confermati ieri dalla Asl di Latina con il consueto bollettino che hanno fatto arrivare a 9 il totale nel solo mese di gennaio (a cui si aggiungono anche due decessi di pazienti residenti al di fuori della provincia pontina). Un dato sempre alto che ha reso pesante il bilancio da inizio pandemia: da marzo ad oggi sono 260 i morti in tutto il territorio pontino.

Coronavirus Lazio: aumentano ricoveri e terapie intensive

Nelle scorse 24 ore sono aumentati i ricoveri (2852 i totali) e le terapie intensive (318) in tutto il Lazio. I casi ieri sono stati 1334, in leggero calo rispetto al giorno precedente ma a fronte anche di un calo dei tamponi. I contagi totali sono quasi 170mila in tutta la regione, più di 77mila gli attuali positivi, mentre i guariti hanno sperato la soglia degli 88mila, 3863 i decessi.

Vaccino: somministrato il 62% delle dosi disponibili nel Lazio

Proseguono intanto le vaccinazioni tra gli operatori sanitari del Lazio. Alle 19 di ieri, come hanno aggiornato dall’Unità di Crisi della Regione, è stato superato il dato del 62% delle dosi consegnate, in linea con il programma di vaccinazione. "E’ necessario, per monitorare l’andamento, che vi sia un aggiornamento dei dati ‘real time’ come già avviene nell’anagrafe vaccinale regionale – AVR”. Secondo gli ultimi dati diffusi da Salute Lazio sono state 29713 le vaccinazioni effettuate in tutta la regione; 1176 le dosi inoculate invece nel territorio provinciale di Latina, dove dopo il V-Day del 29 dicembre al Goretti, nei giorni scorsi sono iniziate le somministrazioni dei vaccini anche presso gli ospedali di Fondi e Formia e oggi a Terracina, mentre nei prossimi giorni, dal 7 gennaio, è previsto il via nelle 3 Rsa già individuate in provincia.

Coronavirus e scuola

“Dal 15 settembre al mese di dicembre sono stati nel Lazio 20.523 i casi di notifiche relativi alla sorveglianza scolastica pari all’8,3% del totale dei casi notificati complessivamente”: l’aggiornamento arriva dall’Unità di Crisi della Regione. “La settimana più alta è stata la 46° dell’anno scorso. Di questi il 70,6% sono casi relativi a studenti e il 14,6% relativi al personale docente. La fonte dei dati è il Sistema di sorveglianza SaRS-Cov2 attraverso la piattaforma ECV del servizio regionale di sorveglianza delle malattie infettive SERESMI – Spallanzani".

Altri due giorni in zona rossa

Dopo le 24 ore di ieri in quella arancione, anche la provincia di Latina torna oggi in zona rossa. Misure più stringenti per quanto riguarda gli spostamenti, anche se è ancora prevista la deroga alla possibilità di fare visita per un massimo di due persone (esclusi i minori under 14) ad un parente ed un amico all’interno della propria regione. Sono chiusi negozi, bar e ristoranti (qui i particolari).

Coronavirus, le altre notizie

