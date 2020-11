Coronavirus Latina: aumentano ancora i decessi in provincia. In 5 giorni 658 casi

Sono stati 130 i nuovi casi di coronavirus ieri in provincia di Latina, il numero più basso in questi primi 5 giorni di novembre (se si escludono i 53 nuovi contagi contenuti nel bollettino del 3 novembre legato al numero più basso di tamponi processati, il 40% in meno rispetto all’ordinario). Un dato da tenere in considerazione, anche se è ancora presto per parlare di una effettiva flessione della curva nel territorio che conta 658 nuovi casi da inizio mese. Ma l’attenzione è puntata anche sui decessi registrati tra i pazienti pontini che hanno conosciuto un importante aumento: sono 14 nei primi 5 giorni di novembre, 3 quelli confermati ieri dalla Asl con il bollettino, a cui se ne aggiungono altrettanti di pazienti non residenti in provincia. Il quadro attuale è poi completato dai 3161 attuali positivi in tutto il territorio pontino dove sono 158 i ricoverati.

Coronavirus Latina: la mappa dei nuovi contagi

Quasi la metà dei contagi di ieri sono concentrati nella zona nord della provincia tra Aprilia, Latina e Cisterna che hanno registrato rispettivamente 27, 25 e 11 nuovi casi; gli altri sono poi stati accertati in altri 19 centri del territorio: Castelforte (1), Cori (1), Fondi (12), Formia (10), Gaeta (7), Itri (3), Lenola (4), Minturno (5), Monte San Biagio (2), Pontinia (1), Roccagorga (1),Sabaudia(1), S.Felice Circeo (2), Santi Cosma e Damiano (5), Sermoneta (3), Sezze (1), Sonnino (1), e Terracina (7).

Coronavirus Latina: il bilancio drammatico dei decessi

Come detto sono stati 14 i decessi di pazienti residenti nella provincia nei primi giorni del mese in corso; 3 solo ieri che arrivano dopo i numeri record dei due giorni prima (4 decessi sia mercoledì 4 che martedì 3 novembre). Il totale dei morti da inizio pandemia è arrivato a 69.

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Il dato positivo della giornata di ieri è arrivato invece dai guariti, 30 in più in sole 24 ore con il numero totale che da marzo ad oggi è salito a 1072. Sono invece 4302 i contagi totali con l’indice di prevalenza (il numero delle persone risultate positive su 10.000 abitanti) che continua progressivamente a salire ed è arrivato a 72,78.

Coronavirus Lazio: oltre 2700 casi in 24 ore

Record di nuovi casi ieri nel Lazio che però ha raggiunto anche il dato più alto di sempre di tamponi processati (oltre 30mila). I contagi ieri sono stati 2735 che hanno fatto salire gli attuali positivi a 44920 con 222 persone che sono ad oggi ricoverate in terapia intensiva. I contagi totali sono più di 58mila, i guariti 12374 e i decessi 1344.

In vigore il nuovo Dpcm: Lazio e Latina nella zona gialla

Entrano in vigore da oggi le nuove restrizione disposte con l’ultimo Dpcm, quello del 3 novembre scorso. Il Lazio è stato inserito nella zona gialla e sono dunque valide le misure stabilite dal Governo per tutto il territorio nazionale, meno stringenti rispetto a quelle delle zone arancione e rossa. Tra le norme essenziali il divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5; ricordiamo per gli spostamenti in questa fascia di orario è necessaria l'autocertificazione (tutti i dettagli).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamenti