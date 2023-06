Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 1 e domenica 2 luglio

È arrivata l’estate: c’è chi già è in partenza per le vacanze, ma per chi deve ancora aspettare qualche settimana, non mancheranno le occasioni per divertirsi e rilassarsi nel week end. Tanti gli eventi di questi giorni: manifestazioni, musica del vivo, mostre e visite guidate. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Con l’arrivo dell’estate si moltiplicano gli appuntamenti in tutto il territorio, oltre alla programmazione estiva promossa dai vari Comuni arrivano manifestazioni di vario tipo dall’appuntamento conclusivo con il Palio del Tributo, al Retrò Festival di Terracina che celebra lo swing e le atmosfere vintage, passando per le eccellenze enogastronomiche proposte in Sapori di Mare a Sperlonga. Aperti e visitabili nel week end anche gli splendidi Giardino di Ninfa e Giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo e la cultura in questo week end: nei quartieri Q4 e Q5 di Latina si tengono gli ultimi eventi della rassegna Altre Storie. A Sabaudia due giorni di grande musica con la tappa pontina dell’RDS Summer Festival. Per gli amanti del teatro prosegue Radure, la rassegna itinerante sulla via Franchigena che questo fine settimana giunge a Cori con lo spettacolo con Stefano Masciarelli Chi si Accontenta, Gode! e un appuntamento per grandi e piccini con lo spettacolo Una Scarpetta per Tre. A Formia prende il via sabato l’ormai tradizionale Settimana del Teatro Amatoriale.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: al MUG di Latina è stata prorogata la personale di Marcello Norcia, mentre proseguono Le Vie dello Spirito a Palazzo Caetani di Cisterna e a Fondi la grande collettiva Metamorfosi.

Cinema

Per chi vuole saperne di più su chi lavora dietro le quinte per il successo di un film arriva a Sabaudia la manifestazione Cinemando. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.